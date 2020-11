Selvaggia Lucarelli durissima con Massimo Giletti: “Gravissimo cosa ha permesso “

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera da Massimo Giletti a “Non è l’Arena” è andato ospite Fabrizio Corona che voleva raccontate tutto ciò che sa sul caso Genovese che negli ultimi giorni sta tenendo banco.

Massimo Giletti l’ha intervistato e Corona ha fatto delle rivelazioni molto forti.

Corona racconta tutto ciò che sa delle feste organizzate a Milano da Genovese.

Fabrizio Corona ha fatto alcune rivelazioni molto forti sul caso Genovese e ha detto: “Da un punto di vista giudiziario assolvo Leali, ma da quello morale no. Ma se dice che non sapeva che la ragazza aveva 18 anni, è una clamorosa bugia. Io conosco meglio di tutti questo mondo, ho avuto un sacco di donne, ma sono condannabile dal punto di vista morale, non giudiziario”.

E poi Fabrizio Corona ha continuato: “Il reato più grave che si è consumato all’interno di quella casa, da codice penale, non è la violenza sessuale, ma lo spaccio di droga, che assorbe tutti gli altri reati. C’erano piatti con le droghe, di qualunque tipo, offerte e consumate nello stesso luogo. Si tratta del primo episodio di violenza così pesante in italia ed in Europa. Ripreso dalle telecamere in tutto e per tutto”.

E poi, ancora: “Si tratta di feste organizzate solo e unicamente per questo. Drogarsi, approfittare di ragazze che si recano a questi party per la grandezza economica delle persone e quindi non per il puro divertimento. A Milano, che è diversa da Roma, ci sono varie categorie sociali benestanti. Genovese era diventato ricco, non era nato ricco. A Milano ci sono gruppi di giovanissimi che fanno le stesse cose di Genovese, che organizzano feste e chiamano ragazze attirate dal facile uso cocaina. A queste cene era pure presente Carlo Cracco. La tua etica morale ti permette di andare a delle feste e vedere ragazzine strafatte, cocaina che gira, gente che si prostituisce, una massa di subumani che non ha valori e pensa solo a sballarsi, perché in quest’epoca non conta nulla e l’unico obiettivo è far parte di questo tipo di società?”.

La reazione di Selvaggia Lucarelli “E’ gravissimo ciò che ha permesso Massimo Giletti”

Dopo la trasmissione è intervenuta sui social Selvaggia Lucarelli che si è scagliata contro Massimo Giletti: “Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di fare la morale sul caso Genovese, di fargli lanciare accuse a Carlo Cracco (connivenza), Cracco che è stato pagato per un catering. È una cosa gravissima”.