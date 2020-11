Bassetti, la domanda che gli fanno non gli piace, chiude la diretta e va via, i conduttori increduli

0 SHARES Condividi Tweet

In questo periodo di pandemia è facile immaginare che i nervi tesi li abbiano, oltre la gente che sente tante dichiarazioni da parte di medici, virologi e infettivologi che non coincidono, anzi, spesso sono in contrasto tra di loro, anche i sanitari stessi che, oltre ad dover affrontare la difficile situazione e dare spiegazioni devono anche combattere con le loro paure , stanchezze ed incertezze e, anche con i problemi personali. Per esempio, il professor Matteo Bassetti, infettivologo e Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, qualche giorno fa ha perso la mamma e tutto il suo dolore lo ha esternato, da uomo, durante un collegamento con Mara Venier a Domenica In, durante il quale ha pianto per la gravissima perdita.

Bassetti rilascia un’intervista, non gli piace la domanda e interrompe il collegamento

Il professor Matteo Bassetti è stato intervistato su Studio54network, un’emittente radiofonica calabrese.

La domenica dalle 19 alle 21, l’emittente si occupa delle zone rosse d’Italia.

Domenica scorsa è’ stato intervistato il professor Matteo Bassetti e c’erano quattro inviati, Stefania Morabito da Torino, Luigi D’Alife da Cosenza, Luigi Di Dieco da Milano e David Gramiccioli da Roma.

Durante l’intervista gli è stato chiesto: “Il professor Scoglio ha dichiarato che in realtà il virus non è stato isolato. Sulla base di cosa realizzano un vaccino se non abbiamo ancora chiara la sua identità?”

E Bassetti ha risposto: “Se parliamo di cose serie continuo il collegamento, altrimenti mi stacco come ho già fatto un’altra volta e la finiamo qua, okay? Se vogliamo parlare di medicina e scienza va bene, sennò vi lascio e vi faccio continuare la vostra trasmissione”.

Ma Di Dieco, l’inviato da Milano, ha insistito: “Abbiamo bisogno di lei per approfondire questo tema e capire se sono argomenti seri o no”.

E Bassetti: “Non diciamo stupidaggini il virus è stato isolato. È stato studiato e così si sono creati farmaci e vaccini. Non iniziamo con le teorie negazioniste perché sennò mi stacco e continuate la vostra trasmissione”.

Ma, a quel punto, Di Dieco ha detto: “Non sono domande negazioniste, sono semplicemente curiosità che…”

Ma Bassetti, a quel punto, ha salutato e ha interrotto bruscamente il collegamento.

La reazione dell’inviato

L’inviato, quando ha capito che il collegamento era stato interrotto e che Bassetti era andato via ha detto: “Non capisco sinceramente questa reazione evidentemente gli argomenti erano pochi. Se siamo qui a parlare lo dobbiamo ai nostri tantissimi ascoltatori e a chi, come noi, che non siamo medici, ancora non ha ben capito cosa stiamo vivendo”.

E poi D’Alife ha commentato così: “In questo momento ci ritroviamo per una seconda volta con una popolazione rinchiusa non si riesce a capire il motivo e oltretutto, non si riesce a capire chi dobbiamo ascoltare”.