Vita in diretta Alberto Matano fuori di sé, all’inviata Antonella Delprino dice: «Questo non deve più succedere…» e chiude bruscamente il collegamento, cala il gelo in studio

Alberto Matano, alla guida da solo di Vita in diretta sta dando ampia dimostrazione di essere un bravissimo giornalista oltre che un grande professionista. La situazione attuale dell’Italia non aiuta ad essere positivi ma lui è sempre sereno e, nonostante dia spesso notizie che non sono esattamente piacevoli, mantiene sempre quel sangue freddo e quella professionalità che non è facile dimostrare in momenti come questi. Anche se sui social, a volte, è criticato o qualcuno ha chiesto a grande voce una figura femminile accanto a lui per rendere più leggeri alcuni momenti e per far arrivare più sorrisi, c’è chi lo segue fedelmente e apprezza il taglio che è stato dato quest’anno alla trasmissione.

Alberto Matano fuori di sé chiude bruscamente il collegamento

Alberto Matano ha sempre dichiarato di adottare tutte le misure richieste dalla situazione emergenziale che stiamo vivendo e cioè mani sempre lavate, mascherine ben indossate e distanziamento sociale.

Le adotta lui in prima persona e chiede costantemente al suo pubblico di fare la stessa cosa.

Ieri, però, ha perso la pazienza perché era in collegamento con l’inviata Antonella Delprino per raccontare come Napoli sta vivendo la morte del grandissimo Diego Armando Maradona e fuori allo stadio San Paolo da dove si stava collegando l’inviata c’erano tantissimi tifosi che non stavano mantenendo le distanze e allora Matano, fuori si sé ha detto: «Scusa Antonella, torno in studio anche perché vedo che lì ci sono molti ragazzi senza mascherina. Questo non deve accadere, non voglio fare il censore di nessuno. Stiamo raccontando il ricordo di Maradona ma quell’assembramento senza mascherine che stiamo vedendo non lo voglio vedere. Togliamo il collegamento da Napoli per favore, non è una cosa che possiamo documentare in questo momento, non esiste davvero che si possa vedere questo. Capisco il ricordo, ma dobbiamo ricordarci che siamo nel pieno di una pandemia e dobbiamo stare tutti molto attenti».

Alberto Matano pubblica la foto di una donna misteriosa e dice: “Buongiorno Principessa”

Un po’ di giorni fa Alberto Matano ha pubblicato sui social la foto di una donna mai vista prima e ha aggiunti la seguente disdascalia: “Lei ha occhi solo per me. Buongiorno principessa!“.

In tantissimi gli hanno chiesto chi fosse quella donna dicendogli: “E la fortunata principessa chi è?”, e, anche: “E tu per chi hai solo occhi?” oppure Fortunata”.