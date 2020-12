Amici, attacco violentissimo ad Alessandra Celentano: “Brutta bestia …”, la reazione della Celentano

0 SHARES Condividi Tweet

“Amici” è un programma molto bello che viene seguito, da sempre da milioni di telespettatori. Ha sfornato incredibili talenti mentre su altri non ha saputo cogliere come nel caso di Arisa che ha raccontato che la giuria, per due volte, l’ha scartata alle audizioni mentre ora, la bravissima cantante ha avuto il suo riscatto con il ruolo di maestra, nella stessa giuria, che le è stato affidato da Maria De Filippi.

La partecipazione a questo programma, nonostante i maestri pretendano molto, è molto ambita e i ragazzi quando sono ammessi ne sono entusiasti e sognano un futuro come cantanti, ballerini ecc.

Alessandra Celentano attacca l’allieva Rosa Di Grazia

Alessandra Celentano, recentemente ha avuto da ridire su un’allieva, Rosa Di Grazia dicendole che è molto bella e questa sua caratteristica non le e promette di far venir fuori altre doti, che forse, neppure, ha.

La Celentano le ha detto: “Se questa cosa è ricorrente dovresti farti una domanda. Forse hai sbagliato a scegliere di fare la ballerina come mestiere. Con la maschera hai coperto la parte più bella di te. Quindi hai peggiorato la situazione. Si sono visti ancora di più i difetti”. E la ragazza ha controbattuto così: “Non è colpa mia se sono bella”, e la Celentano, per tutta risposta: “Sei una bella ragazza ma ne ho viste di più belle. Non sei mica Naomi Campbell”.

Luna Scognamiglio, protagonista de Il Collegio 5, attacca violentemente la maestra Alessandra Celentano

Luna Scognamiglio, protagonista de Il Collegio 5, non ha affatto gradito le parole che la Celentano ha rivolto all’allieva e su Instagram ha scritto una storia, attaccandola con violenza: “Cara signora ‘Celentano’ lei non si può definire maestra perché chi fa questa professione da dei consigli costruttivi, non cerca di abbattere l’autostima di una persona, vergogna! Tutti gli adulti a dire che la nostra generazione fa schifo, indovinate perché? Brutta bestia l’invidia eh?”.

La Celentano ha un carattere molto particolare e, se elogia tantissimo chi le piace, è capace di mettere, con le parole KO chi non le va a genio. Anche con la sua collega di quest’anno Lorella Cuccarini, fortemente voluta da Maria De Filippi dopo che è stata esclusa dai palinsesti Rai, spesso va allo scontro.

E se Lorella Cuccarini con i suoi allievi è, oltre che professionale, molto materna, la Celentano è rigorosa e ferma nei suoi commenti.