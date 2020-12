Amici, Maria De Filippi: “Io non posso dire bugie” e la Cuccarini “me lo devi dimostrare”, momenti di grande tensione

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi ha voluto nella sua trasmissione “Amici” Lorella Cuccarini che non stava vivendo un momento molto facile e piacevole dopo che era stata esclusa dai palinsesti della Rai.

La Cuccarini, che l’anno scorso ha condotto insieme ad Alberto Matano “Vita in diretta”, ha concluso il ciclo della trasmissione all’inizio dell’estate rivelando al pubblico, per mezzo di una lettera, che Alberto Matano con lei non si era comportato affatto bene a causa del suo ego smisurato .

Da lì tutta la polemica che ne è seguita e, alla fine, la Cuccarini non è stata confermata per la conduzione di Vita in diretta anche per l’anno successivo.

Maria De Filippi “arruola” ad Amici Lorella Cuccarini come maestra

Maria De Filippi, quando ha saputo che Lorella Cuccarini non era occupata a fare altro, l’ha convocata e le ha chiesto se voleva far parte dei maestri di Amici, chiaramente come insegnante di danza. La Cuccarini è stata felicissima di questo ruolo ed è tornata a Mediaset dopo tantissimi anni che era lontana.

La Cuccarini ha ringraziato Maria De Filippi pubblicamente con un post descrivendo la sua chiamata come una carezza sull’anima che le ha fatto tantissimo bene.

Da quando è entrata nel cast ci sono state subito battutine con l’altra mastra di danza, Alessandra Celentano che si è risentita del fatto che la De Filippi, quando arriva in trasmissione saluta la Cuccarini e non lei, mentre fino all’anno scorso la salutava sempre e la Cuccarini le ha chiesto “ma forse sei gelosa?” e poi le due mastre di danza spesso battibeccano perché non sono d’accordo su alcune scelte che riguardano gli allievi.

Un’allieva di Lorella Cuccarini non si comporta bene e la De Filippi lo dice alla Cuccarini

Un’allieva, Martina Miliddi ieri, dopo essersi esibita , come è consuetudine si è messa davanti ai mastri per ascoltare il loro giudizio.

A quel punto la De Filippi ha detto che la Cuccarini aveva segnalato che Martina sia nel mangiare che nel dormire segue delle regole tutte sue e dice che, la produzione, dopo averla seguita ha notato che non si prende bene cura di sé e ha aggiunto rivolgendosi alla ragazza: “Sai meglio di me che non posso dire le bugie”.

E poi la De Filippi ha detto, questa volta rivolgendosi alla Cuccarini: “Lorella, Martina non mangia bene … Per quanto riguarda il dormire è anche peggio. Una volta 4 ore, un’altra 3, un’altra 6 e ieri sera 3 ore e 10 minuti”.

A quel punto Lorella Cuccarini ha parlato alla ragazza e le ha detto che se vuole avere il banco e se ci tiene: “Me lo devi dimostrare … perché professionisti, prima che sul palco, lo si è qui”.