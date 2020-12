Mattino 5, Federica Panicucci zittisce la sua ospite “questa cosa non posso sentirla”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci, è al timone della sua trasmissione che va in onda ogni mattina su canale 5, Mattino 5.

Federica Panicucci è una perfetta padrona di casa che sa destreggiarsi tra i vari blocchi del programma che sono i più disparati: cronaca nera, cronaca rosa ecc.

E’ stata lei stessa a dichiarare: “Ho imparato a giostrare tra vari argomenti, in questi miei 12 anni di conduzione di Mattino 5. Ora però c’è altro”.

Federica Panicucci si riferisce al concerto di Natale che trasmetterà Canale 5 la cui conduzione sarà affidata a lei mentre per lo spettacolo di Capodanno a condurlo ci sarà Alfonso Signorini anche impegnato nella conduzione de Il grande fratello vip.

Federica Panicucci blocca l’ospite e chiede spiegazioni

Federica Panicucci oggi aveva ospite in trasmissione l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, madre di Chiara Giordano ex moglie di Raoul Bova e il giornalista Carmelo Abbate per parlare del caso Genovese .

Ad un certo punto della discussione l’avvocato De Pace, rivolgendosi ad Abbate ha detto: “Stai ragionando da meridionale” e la Panicucci gelida ha risposto: “Sono inorridita” e poi: “Scusami, ma ‘stai ragionando da meridionale’ è una cosa che io non posso sentire”.

Ma l’avvocato De pace ha chiarito: “Lo dicevo in senso buono. Mio padre era meridionale e voleva che io fossi protetta dagli uomini, ma a quindici anni gli ho detto che io mi difendevo da sola”.

Federica Panicucci rivela che non intende sposarsi per il momento

Federica Panicucci è fidanzata da diversi anni con Marco Bacini ma i due, per il momento, non intendono sposarsi e il perché la Panicucci lo ha rivelato in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi‘, diretto da Alfonso Signorini.

La Panicucci ha detto: “Semplicemente vogliamo attendere che la pandemia giunga al termine. Così potremo fare festa con tutti coloro che amiamo, senza la necessità di dovere stare a distanza e di indossare la mascherina”.

E poi ha anche aggiunto: “Sperando che non ci voglia troppo tempo”.

Federica Panicucci, prima di fidanzarsi con Marco Bacini è stata a lungo la compagna di Mario Fargetta, dal 1995 fino al 2015 e poi si sono sposati nel 2006 .

I due hanno avuto due figli, Sofia e Mattia. Poi dal 2016 Federica Panicucci si è fidanzata con Marco Bacini.