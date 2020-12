Selvaggia Lucarelli, attacca per la seconda volta Alessia Marcuzzi per la difesa della De Girolamo, in passato le aveva già le aveva precisato “noi due non siamo colleghe”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è sempre pronta a difendere o a scagliarsi contro qualcuno senza timore di essere, a sua volta, attaccata.

La Lucarelli, sempre molto attenta a tutto ciò che avviene sia nel mondo reale che sui social, non si esime mai dal fare commenti e la sua penna , sempre affilatissima, è seguita da tantissimi follower.

Selvaggia Lucarelli attacca Alessia Marcuzzi

Selvaggia Lucarelli questa volta ce l’ha con Alessia Marcuzzi. Vediamo cosa è accaduto.

Alessia Marcuzzi sui social aveva postato l’intervento di Nunzia De Girolamo a Non è l’arena di Massimo Giletti con il quale la Lucarelli è ormai ai ferri corti dopo che, reciprocamente, se ne sono detti di tutti i colori durante il quale la De Girolamo si lamentava della circostanza che i giornali non avevano dato risalto della sua assoluzione relativamente alla questione dell’Asl di Benevento.

A quel punto è intervenuta la Lucarelli che ha detto: “La conduttrice del programma più forcaiolo del mondo, Le Iene, con collezioni di condanne per cui nessuno ha mai chiesto scusa, condivide accuse ai giornali forcaioli…”.

Per il momento Alessia Marcuzzi non ha risposto ma la conduttrice è solita non dare adito ad attacchi alla sua persona ma lascia abbastanza correre. Vedremo se in questo caso farà altrettanto anche perché non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli l’attacca.

Selvaggia Lucarelli aveva già attaccato Alessia Marcuzzi: “Non sono collega tua!”

Un bel po’ di tempo fa, Selvaggia Lucarelli aveva attaccato Alessia Marcuzzi sui social perchè un utente aveva scritto: “Alessia quando leggo qualcosa di tuo so che ci sarà sempre il sorriso a differenza di qualche tua pseudo collega criticona come Selvaggia Lucarelli”.

E Alessia Marcuzzi a questo commento aveva messo il like.

Subito era intervenuta Selvaggia Lucarelli che aveva scritto così: “Vedo il like di Alessia ma sbaglia: io non sono una sua collega”. A quel punto la Marcuzzi aveva risposto, innanzitutto scusandosi e poi spiegando che il like lo aveva messo senza leggere il messaggio fino alla fine: “Se ti sei sentita presa in causa hai fatto tutto da sola e questo mi fa sorridere ancora di più. Love u Collega!”.

Ma poi la Marcuzzi attaccata dal web aveva risposto: “Ma secondo te io vedo tutti i tag che mette la gente? Pensavo fosse un complimento e ho messo il cuore, davvero non state bene!”.