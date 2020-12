Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara e fa un duro affondo a Luciana Littizzetto “Non hai ragione tu perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

La vicenda ormai è nota a tutti.

Wanda Nara, la moglie del giocatore Mauro Icardi ha pubblicato una sua foto nuda a cavallo e Luciana Littizzetto, durante una puntata di “Che tempo che fa” l’ha commentata così: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”.

Wanda Nara minaccia di adire le vie legali contro Luciana Littizzetto

I commenti e le battute su Wanda Nara hanno alzato un polverone perché il web, in una parte consistente, si è rivoltato contro la Littizzetto accusandola di sessisimo e che non c’è alcuna differenza tra il tutorial di Detto fatto su come fare la spesa sexy e quelle battute, in tanti si sono chiesti come mai Mauro Corona sia fuori da Carta Bianca per aver offeso Bianca Berlinguer definendola “gallina” e la Littizzetto, dopo tutte le battute che ha fato su Wanda Nara sia ancora lì e tante altre considerazioni. Anche la diretta interessata, Wanda Nara sui social si è chiesta come mai nel 2020 ci sono ancora donne così e poi ha anticipato che gli avvocati se ne stanno già occupando della questione.

La replica della Littizzeto a Wanda Nara e l’attacco di Selvaggia Lucarelli alla Littizzetto

Dopo la bufera della settimana, domenica scorsa a Che tempo che fa, la Littizzeto ha fatto un monologo rivolgendosi appunto a Wanda Nara, difendendosi dalle accuse di sessismo e spiegando cosa per lei è veramente il sessismo: “Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, che si fanno prendere in giro perché questa è la vera uguaglianza. Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma il sessismo è un’altra cosa. È l’odio nei confronti delle donne, la violenza di genere, la discriminazione sul lavoro, è pensare che le donne siano inferiori agli uomini, è la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere. Il sessismo è non solo di impedirle di fare una foto nuda sul cavallo, ma anche solo di parlare. Se una donna fa una battuta discutibile su un’immagine discutibile di una donna è sessismo? No. È solo libertà di pubblicare quello che ti pare e di parlarne come ti pare. A ogni azione, una reazione. Punto. Siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi. La D’Urso, la Hunziker, la Ferragni, Filippa. Sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte. Perché ridere è una salvezza, una delle poche cose che in questi tempi duri ci ha salvato”.

Ma Selvaggia Lucarelli non ha condiviso questo discorso e su Twitter ha scritto così: “A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, altro che puoi parlarne come ti pare. E questo al di là della questione Wanda Nara”.