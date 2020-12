Serena Bortone, intervista a Valeria Marini: “Questa non è educazione” la Marini resta in silenzio e in studio cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone conduce il programma Oggi è un altro giorno e la trasmissione piace tantissimo. Ai telespettatori piace anche Serena Bortone che ha la capacità di intervistare i suoi ospiti facendoli sentire nel salotto di casa come loro stessi dicono.

Solo in un caso c’è stata molta tensione, quando Serena Bortone ha intervistato Vittoria Schisano che non ha gradito la clip, mandata in onda durante l’intervista, di un film che aveva girato quando era ancora Giuseppe. Le due donne si sono dette reciprocamente cosa a loro non stava andando bene del comportamento dell’altra ma, nonostante la tensione fosse palpabile, sono riuscite a superare il momento e a proseguire la trasmissione.

Serena Bortone intervista Valeria Marini

Serena Bortone ieri, 17 dicembre ha intervistato in studio Valeria Marini ma, durante l’intervista che è stata molto piacevole, è successo un inconveniente che ha fatto perdere la pazienza alla conduttrice.

Mentre la Bortone e la Marini erano intente a chiacchierare, in studio qualcuno parlava non curandosi che c’era un’intervista in corso.

La Bortone non ha tollerato la situazione e allora ha detto: “Fate un po’ di silenzio! Amici, non è educato, scusate. Vi voglio bene ma non si chiacchiera in studio, dai”.

La reazione di Valeria Marini

Valeria Marini, prima è rimasta in silenzio ad ascoltare lo sfogo della Bortone ma poi, per stemperare un po’ il momento, ha detto: “Tu hai la capacità di mettere molto a proprio agio. È come chiacchierare con un’amica“.

Poi Valeria Marini ha parlato di sè: “L’amore? Sto pensando di prendere i voti … Ho una grande fede, c’è stato un momento in cui ci ho pensato. Nella mia vita privata non sono stata fortunata. Ho sbagliato e sono stata ingenua. Ho sempre creduto nell’amore, ma non so se arriverà. Ora voglio solo che finisca la pandemia”.

E poi ha anche spiegato cosa si aspetta lei dall’amore: “Dall’amore vorrei essere rispettata. Sono tosta, ma ingenua. Quando vado a pregare in chiesa sono serena. Mi piace essere generosa”.

Valeria Marini in questo ultimo periodo ha vissuto momenti molto difficili a causa di una truffa subita dalla mamma.

Valeria Marini ha raccontato anche nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin che solo da un po’ di tempo è riuscita a recuperare il rapporto con la mamma che l’aveva allontanata proprio a causa della situazione in cui si era venuta a trovare che le ha fatto perdere anche circa 300.000 euro.