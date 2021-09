GF Vip, Volpe e Bruganelli attaccate “Ma chi sono?” e la Bruganelli risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai manca davvero poco all’inizio di questa edizione, la sesta, del Grande fratello Vip che si preannuncia molto scoppiettante. L’anno scorso gli opinionisti, Pupo e Antonella Elia regalarono momenti di divertimento ma, soprattutto la Elia, si attirò molte critiche per lo scontro su un terreno molto delicato, quale quello della malattia, con Samantha De Grenet.

Quest’anno le due opinioniste, Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe certamente saranno molto frizzanti e, a detta di qualcuno, non mancherà la scontro tra le due che ancor prima di iniziare la trasmissione, si sono già pizzicate parecchio.

Tommaso Eletti ha detto delle opinioniste “ma chi sono?”

Tommaso Eletti, ex di Temptation Island, è al centro della polemica in queste ore per essere incorso in una gaffe nei confronti di Sonia Bruganelli e di Adriana Volpe.

Vediamo cosa ha detto.

L’ex fidanzato di Valentina a Temptation Island 2021, come raccontato da Amedeo Venza in alcune Instagram stories sta per entrare nella casa del grande fratello vip e, quando gli hanno chiesto un parere sulle opinioniste, ha risposto: “Non so chi siano” .

La risposta di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ci ha abituato alla sua schiettezza a volte così diretta senza peli sulla lingua da essere anche un po’ ruvida. Ma la Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis quando ha saputo che Tommaso Eletti non sa chi sia lei ha replicato in un modo che ha fatto sorridere i suoi follower.

Ha condiviso sulle sue Instagram Stories il commento di Tommaso e ha ripostato un verso della canone di Renato Zero: “Lui chi é?“.

Poi, sulle sue Instagram Stories, ha pubblicato la foto della cover di Tv Sorrisi e Canzoni dove c’è tutto il cast dei concorrenti e ha aggiunto la seguente didascalia: «Uno non so davvero chi sia… Diventerà sicuramente il mio preferito, vedrai!», con la ironia, a volte anche un po’ velenosetta, che la contraddistingue sempre.

Sui social quando si è saputo che Tommaso Eletti sarebbe stato uno dei concorrenti del grande fratello vip, sono fioccati commenti poco carini nei suoi confronti del tipo che con la sua entrata, la trasmissione ha “toccato il punto più basso”.

E anche Selvaggia Lucarelli ha detto che non era il caso, dopo come si è comportato a Temptation Island che partecipasse anche ad un altro reality.