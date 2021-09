Ornella Vanoni deicide di svelare su Gino Paoli: “La moglie mi aveva chiesto di…”

0 SHARES Condividi Tweet

Ornella Vanoni, durante l’estate appena trascorsa, è stata molto “passata in radio” per la sua canzone interpretata con il duo Colapesce e Dimartino, Toy boy e lei, scherzando su loro due, ha detto che sono di “una tristezza infinita”.

La Vanoni ha vissuto in gioventù una bellissima storia d’amore con Gino Paoli che lei ha amato tantissimo. Ma la storia non è stata affatto semplice da viverla perché Gino Paoli era sposato.

Vediamo cosa ha raccontato Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni e Gino Paoli avevano appena 26 anni quando si sono conosciuti in una sala di registrazione. Prima sono diventati amici e poi si sono innamorati.

Ma lui era già sposato con Anna Fabbri.

La Vanoni ha raccontato: “Ci siamo innamorati come pazzi. Solo che lui aveva già una moglie. E oltre a tradire lei, tradiva anche me. Io lo cercavo, non c’erano i telefonini allora, ma non lo trovavo mai. E piangevo, piangevo.

Poi ha aggiunto: “Gino ha detto che di noi io ricordo sempre le lacrime e lui le risate: certo, abbiamo anche riso, ma ciò non toglie che io abbia pianto moltissimo”.

Ornella Vanoni racconta cosa le ha chiesto la moglie di Gino Paoli

Ornella Vanoni ha poi raccontato cosa le ha chiesto un giorno la moglie di Gino Paoli: “È stata sua moglie a chiedermi di farmi da parte. Io l’ho fatto. Eravamo a Forte dei Marmi, lui cantava alla Bussola. “Accompagnami alla stazione”, gli ho chiesto. E sono sparita. Avevo il cuore in pezzi ma non è nel mio Dna lottare per tenere un uomo vicino a me”.

E poi ha anche aggiunto: “E poi Gino già non c’era più, sentivo nell’aria Stefania Sandrelli, infatti, subito dopo si è messo con lei. Ci sono voluti anni per togliermelo dalla testa ma, per fortuna, non ci siamo mai persi. Ci siamo detti che, se arriveremo ai 90 anni, faremo un altro concerto insieme”.

La vita di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni non ha vissuto un solo grande amore nella sua vita, quello con Gino Paoli ma ha anche amato il produttore Lucio Ardenzi, con il quale si è sposata e dal quale ha avuto il suo unico figlio, Cristiano. Terminata la storia d’amore con Gino Paoli, la Vanoni si è innamorata di Giorgio Strehler e poi di Hugo Pratt.

Oggi Ornella Vanoni vive da sola con il suo cagnolino Ondina, una barboncina dalla quale non si separa mai.