Ilary Blasi nella bufera, pubblica questa foto e il web la aggredisce

Ilary Blasi non sta vivendo un momento facile, infatti, oltre le polemiche che stanno impazzando sul programma che sta conducendo Star in the star, il web si sta chiedendo cosa stia accadendo con il marito, Francesco Totti e, come mai la Blasi si sta sottoponendo a così tanti ritocchini estetici. Ma andiamo con ordine.

Ilary Blasi sommersa dalle critiche

La moglie di Francesco Totti, bellissima e sempre al topo della sua forma fisica, nelle ultime ore è stata travolta dalle critiche dopo che ha postato una foto sui social.

Infatti, sui social ha pubblicato una sua foto e ha aggiunto la seguente didascalia: “Living……at Home”.

Sotto la foto sono apparsi tanti commenti di offese e di attacchi del tipo: “Bella questa plastica, è polietilene?” e anche “Pure il naso hai rifatto 😳….che peccato…eri bellissima” e poi c’è stato chi ha scritto: “Dio mio identica al Ken umano!! Eri tanto bella perché ti sei rovinata così”.

Francesco Totti compie 45 anni e Ilary Blasi non gli fa gli auguri

Francesco Totti ha compiuto 45 anni e Ilary Blasi, sui social, non gli ha fatto gli auguri.

Il popolo del web ha iniziato a domandarsi cosa stia accadendo in una delle coppie e, in questo caso, delle famiglie più in vista e in tanti hanno scritto così, facendosi qualche domanda: “non gli fa gli auguri. Sono in crisi? Come mai non postano nulla proprio oggi…”.

E, ancora: “Non postano nulla da agosto, non si saranno lasciati?”, oppure: “Che succede alla coppia più bella del mondo?”.

Per il momento, nessuno dei due ha commentato questa frasi.

Qualche giorno fa, Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Prima che diventassi giocatore, ero abbonato in Curva ed ero un tifoso malato per la Roma. Per me il derby era una partita particolare, si viveva diversamente da tutte le altre città, io soffrivo molto”.

E, ancora: “La città di Roma ti porta a questo rapporto tra giocatori e tifoseria, tra me e loro c’era amore reciproco e diverso e la vivevo diversamente dagli altri giocatori. Venti anni fa, se ne parlava almeno 3-4 mesi prima. C’era chi preferiva vincere i due derby anziché lo scudetto. Chiaro che se vinci derby e scudetto è la ciliegina sulla torta, ma l’importante era non uscire sconfitti. Se però perdevi il derby dovevi aspettare quello di ritorno perché era complicato vivere a Roma”.