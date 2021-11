Sonia Bruganelli diretta su Nicola Pisu dopo la brutta frase su Miriana Trevisan: ‘Non dimentichiamoci chi è lui…’

0 SHARES Condividi Tweet

Nicola Pisu è nella bufera dopo la frase detta a Miriana Trevisan in un momento di rabbia. I due , in puntata, quella di lunedì 8 novembre si stavano confrontando al tavolo delle eliminazioni alla presenza di tutti gli altri componenti della casa e, nel dibattitto abbastanza acceso sulla loro storia, in realtà mai decollata, lei ha fatto marcia indietro perchè non le sono piaciuti alcuni atteggiamenti di Nicola e lui, in preda alla delusione e alla rabbia, le ha detto una frase molto forte e infelice.

Ma vediamo cosa è accaduto.

Nicola Pisu a Miriana Trevisan: ‘Vai da chi ti tratta male, questo ti meriti’

Nicola Pisu, durante la discussione, ha detto a Miriana Trevisan: ‘Vai da chi ti tratta male, questo ti meriti’.

Tutti sono rimasti gelati a sentir pronunciare questa frase e Alfonso Signorini ha intimato a Nicola: ‘Chiedi scusa … Certe sue scemenze non si devono dire!’.

In questo momento molto difficile per Nicola la mamma Patrizia Mirigliani è intervenuta sui social per difenderlo e ha scritto così: “È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente, mamma“.

Sonia Bruganelli su Nicola Pisu: “Non dimentichiamoci chi è lui…”

Dopo che Nicola ha pronunciato quella frase è intervenuta l’opinionista Sonia Bruganelli che, in qualche modo, lo ha difeso dicendo: “Credo che la mamma di Nicola avesse paura proprio di questo, perché è un ragazzo che non possiamo dimenticare com’è entrato nella Casa, quindi non ha la stessa razionalità e la stessa lucidità di tutti noi, adesso non possiamo farcelo non piacere… Non lo sto giustificando” e Signorini: “Da certe affermazioni però bisogna prendere le distante, fragili o non fragili, è nostra responsabilità se mandiamo in onda certe stupidaggini” e la Bruganelli: “Non lo sto giustificando. Lui però ha detto ‘Vai da chi ti tratta male’ usando probabilmente una confessione che gli ha fatto Miriana di situazioni sue precedenti e da persona ferita gliel’ha buttata lì, come a dire: ‘Non apprezzi me, torna da chi ti tratta male’. Sto semplicemente dicendo di non dimenticarsi che Nicola è entrato quando forse sarebbe dovuto andare da un’altra parte e non nella Casa del Grande Fratello… Anche Miriana è certamente una vittima in questo caso…”. Ma Signorini, non ha condiviso queste parole e ha detto: “Una cosa che tengo molto a precisare è che Nicola, dopo una serie di colloqui, analisi, è arrivato nella Casa del GF con il placet di un team di psicologi che hanno ritenuto che questo percorso lo potesse assolutamente aiutare”.

Poi Nicola si è sfogato con Giucas Casella e gli ha detto cosa lui intendeva con quella frase: “meriti uomini che ti trattino male per dire: ‘Io ti ho sempre tratto bene’. Ecco perché le ho detto: ‘Vatti a far trattare male da un altro … Comunque io c’ho la coscienza a posto. Avrò esagerato, ma tutto quello che ho detto prima… che lei si arrampica sugli specchi, che si inventa scuse … Ha sempre tergiversato, sviato nei discorsi, con il punto interrogativo. Ma quale punto interrogativo di che? Se la persona ti piace, ti piace … Forse fuori… qua non si capisce, fuori si. Però ti vorrei conoscere. 10 minuti prima della Superled: ‘Ma fuori solo in amicizia’”

Mentre la Trevisan si è sfogata con le sue amiche e ha detto: “E’ stato terribile, ma lo è da tre giorni e non riesco a spiegarlo. E’ una cosa che cerco di spiegare a tutti e tutti cercano di alleggerirla. Sono due giorni che fa così con me e io gli avevo solo detto: ‘Ci vediamo dopo fuori’. Perché l’avevo avvertito, basta. ‘Sei falsa’. ‘Ci vediamo fuori e non ne parliamo più qui’ perché la cosa era troppo intima e non volevo. E lui ha reagito con rabbia. Ma per carità. Io se vedo una persona con rabbia così, un uomo, non lo faccio avvicinare alla mia famiglia”.