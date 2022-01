Simona Branchetti senza mezzi termini su Barbara D’Urso: “Non voglio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Per le festività natalizie Barbara D’Urso ha lasciato il posto a Simona Branchetti che ha accettato molto volentieri dopo il grandissimo successo riscosso l’estate scorsa quando condusse, al posto di Federica Panicucci, Morning News, il programma mattutino che in estate prese il posto di Mattino 5.

Barbara D’Urso, che da un bel po’ è al centro delle polemiche per il suo ridimensionamento da parte dell’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi, pare abbia preso di buon grado questa sostituzione sostenendo di essere felice di poter passare il Natale con la sua famiglia. Ma vediamo cosa ha detto Simona Branchetti.

Simona Branchetti sulla sostituzione di Barbara D’Urso dice: “La sostituisco con disincanto”

Simona Branchetti, che è stata un volto del TG5 fino a quando non ha iniziato a condurre anche trasmissioni televisive come Morning New l’estate scorsa al posto di Federica Paniccuci che era in vacanza, ora ha preso il posto, per il periodo natalizio, di Barbara D’Urso. A questo proposito la bravissima giornalista ha detto, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Visto: “Sostituisco Barbara D’Urso con grande disincanto, nel senso che non voglio pensarci e non ci sto pensando. Alla vigilia mi sono detta che sarei restata me stessa. Barbara è una professionista grandiosa, che occupa lo schermo con una professionalità unica.”

Simona Branchetti spiega il suo modo di lavorare

Simona Branchetti, che è stata molto garbata con la D’Urso e ha usato davvero belle parole, ha aggiunto come intende lei lavorare: “L’attualità e la cronaca in questo spazio sono la nostra spina dorsale, quindi a Pomeriggio Cinque News non mi discosto dalla mia natura professionale e da quello che ho fatto finora”.

Poi ha aggiunto della sua vita privata: “Il mio cuore si era chiuso ma oggi se arrivasse qualcuno avrei gli occhi per vederlo”.

Durante la puntata scorsa Simona Branchetti ha vissuto qualche momento di imbarazzo. Infatti, è accaduto che ha presentato Napoli a fine anno ha detto: “Sarà una Napoli insolitamente silenziosa visto che sono stati vietati i fuochi d’artificio” ma ad un certo punti si è sentito l’esplosione di una fuoco e l’inviato Vito Paglia, in evidente imbarazzo ha detto: “Adesso, adesso hanno sparato un fuoco d’artificio, diciamo che ci sono ancora delle sacche resistenti. Infatti, ogni tanto sotto i portici qualche ragazzo scoppia un petardo, sarebbe vietato però!”. E la Branchetti ridendo ha detto: “Non l’abbiamo visto, facciamo finta di niente”.