Pulire i termosifoni, come farlo in poco tempo e in modo impeccabile

0 SHARES Condividi Tweet

Ecco come pulire i termosifoni con pochi e semplici oggetti e passaggi. Cosa fare e cosa ti occorre.

Tra pochi giorni bisognerà accendere i termosifoni e di conseguenza, bisognerà dopo tanti mesi di inutilizzo, lavarli. Non tutti sanno quanto sia importante pulire i termosifoni in vista dell’inverno. Ebbene si, in vista dell’arrivo della nuova stagione fredda, in molti si dedicano alle pulizie generali, ovvero quelle di lampadari, mobili e tutto quello che in genere si tende a trascurare durante l’estate. C’è chi non sa che però tra le tante cose da fare, c’è anche quella di pulire i termosifoni prima che sia troppo tardi.

Come pulire il termosifone in modo semplice e veloce?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, con l’arrivo dell’inverno sicuramente una delle cose da fare è la seguente, ovvero pulire il termosifone. Quest’ultimo è uno strumento indispensabile per l’inverno perché ci permette di scaldarci durante le giornate più fredde. Sappiamo anche che purtroppo quest’anno sarà diverso, perché in vista dell’aumento del gas e dell’elettricità, molte famiglie tenderanno a non accenderle o a farlo molto meno. Questo però non vuol dire che non si devono pulire ed eliminare completamente lo sporco presente al suo interno, per scongiurare possibili allergie o malattie.

Cosa si occorre per pulire il termosifone

Per chi non sapesse come pulire i termosifoni vogliamo darvi qualche utile consiglio. La prima cosa da fare è prendere una bacinella, un panno in microfibra con detergente per pulire superfici e una bottiglia con dell’acqua all’interno. Prendiamo quindi la bacinella con dell’acqua tiepida, mettendo all’interno anche un po’ di detergente. A questo punto, prendiamo il panno in microfibra per pulire termosifone e le fughe.

Il procedimento

Il panno deve far su e giù tra le fughe, tirandolo con l’etichetta che ancora ha attaccato. Prendiamo a questo punto la bottiglia d’acqua sempre piena di acqua tiepida, mettiamo una bacinella vuota sotto e facciamo scorrere l’acqua proprio all’interno del termosifone. In questo modo, andiamo ad eliminare gran parte dello sporco che si trova al proprio interno. È un metodo davvero ideale. Poi, per finire passiamo il Panno in microfibra proprio all’esterno del termosifone, eliminando qualsiasi tipo di acqua e di calcare.