Belen incinta del terzo figlio, la sua risposta sui social alla domanda diretta lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? La showgirl risponde al commento di una follower con un like.

Belen Rodriguez incinta del terzo figlio? E’ da qualche giorno che si parla di questa possibile gravidanza per la showgirl argentina, soprattutto dopo l’improvvisa assenza dal programma Le Iene la scorsa settimana. Il fatto che Belen avesse saltato una puntata del programma di Italia 1 senza alcun preavviso, con annessa scomparsa dai social nei giorni successivi, aveva fatto immaginare che la conduttrice avesse avuto dei problemi di salute legati ad una possibile gravidanza. Ma come stanno le cose?

Belen Rodriguez incinta del terzo figlio?

Belen Rodriguez potrebbe essere incinta del terzo figlio o almeno questa è la voce che si sta diffondendo sul web in questi ultimi giorni. Sappiamo bene che dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, il padre della sua secondogenita Luna Marì, Belen è tornata insieme al padre del suo primogenito, ovvero Stefano De Martino. La showgirl non ha mai nascosto il desiderio di voler allargare ancora la famiglia e di avere anche una grande passione per i bambini.

Tanti sospetti che hanno fatto pensare ad una possibile gravidanza per la showgirl argentina

Come già detto, pare che ci siano alcuni indizi che hanno fatto pensare ad una possibile gravidanza per Belen. Oltre all’assenza improvvisa da Le Iene, che poi Belen ha motivato dicendo di aver avuto dei problemi di salute, sembra esserci anche dell’altro. E’ stato un commento della Rodriguez a far sobbalzare i suoi fan.

Una follower chiede a Belen se è incinta, lei risponde con un like

Una follower in questi giorni avrebbe chiesto alla showgirl se fosse incinta del terzo figlio e proprio a quel commento, Belen non ha risposto ma ha semplicemente messo un like. Che cosa avrà voluto dire Belen con quel like? Sarà stata una svista oppure attraverso quel like Belen ha voluto comunicare, seppur non ufficialmente, qualcosa ai suoi follower? Al momento si tratta soltanto di supposizioni e non possiamo sapere effettivamente se Belen sia incinta o meno. Non ci resta che attendere ancora un pò e aspettare una smentita o una conferma da parte della showgirl.