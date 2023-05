Chiara Nasti umiliata sui social: “Da sola saresti già morta di fame” e lei replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Nasti, la nota influencer che a breve diventeranno la moglie di Mattia Zaccagni è stata presa di mira e accusata di essere mantenuta e morta di fame.

Chiara Nasti, la nota influencer e compagna di Zaccagni il calciatore della Lazio in questi giorni è finita al centro delle critiche. Qualche giorno fa è stata comunicata la data in cui i due diventeranno marito e moglie. Il prossimo 20 giugno, Chiara e Mattia convoleranno a nozze e proprio l’influencer ha pubblicato un post, una foto in cui indossa un abito da sposa principesco che però ovviamente non è quello che indosserà il giorno del suo matrimonio. Diverse sono state le critiche arrivate sotto al post e proprio nelle scorse ore la Nasti è stata presa di mira dagli haters, che hanno sottolineato il fatto che da sola, senza il suo compagno, non sarebbe quella che è oggi e non riuscirebbe nemmeno ad arrivare a fine mese. Non è tardata ad arrivare la replica.

Chiara Nasti, l’influencer presa di mira dagli haters

Chiara Nasti, la nota influencer in queste ore è stata oggetto di critiche. Alcuni haters non hanno perso occasione ed hanno criticato l’influencer che tra pochi giorni diventerà la signora Zaccagni. I due, infatti, il prossimo 20 giugno convoleranno a nozze e diventeranno marito e moglie. Alcuni haters si sono così scagliati contro la Nasti, dandole della mantenuta.

L’influencer accusata di essere mantenuta dal futuro marito

“Mantenendoti da sola saresti già morta di fame“, ha scritto un utente social. Chiara da diversi anni in realtà conduce una vita fatta di lusso e ricchezza, sfoggiando ogni giorno abiti molto costosi e borsette griffate. E’ anche vero che il suo lavoro, quello da influencer prevede in qualche modo tutto questo, ma qualcuno sostiene che da sola non potrebbe di certo permettersi tutto quello che oggi ha. L’utente che ha dato della mantenuta alla Nasti, ha commentato un post Instagram dell’influencer, sottolineando appunto il fatto che se dovesse mantenersi da sola, sicuramente sarebbe “già morta di fame” ed ancora ” non sarebbe neanche in grado di pulire i bagni degli Autogrill”.

La replica piuttosto dura di Chiara Nasti

Dure accuse e polemiche contro la Nasti, che è stata accusata di sfruttare i soldi del suo futuro marito che è un calciatore di serie A. Chiara ha però risposto per le rime, dando del frustato all’hater ed anche a tutti quelli che la pensano come lui. “Faresti, saresti, per ora sono qui. La prossima vita, magari, hai la fortuna di rinascere me e io sarò quella a fare questo commento da frustrata sotto la tua foto. Mo accetta la realtà”. Questa la replica di Chiara che però non si è limitata a scrivere questo. “La gente non capisce che più si lamenta più casca male. Ma smettetela e accettate la vostra vita e quella degli altri. Che bella cosa la vita, che spreco passarla a essere cattivi”.