Armando Incarnato, Gemma e Ida dirette su di lui

Armando Incarnato al centro dell’intervista di Gemma Galgani e Ida Platano. Cosa hanno detto le due dame di Uomini e Donne?

Armando Incarnato è uno dei protagonisti di Uomini e Donne ormai da diversi anni. Per via del suo carattere ma anche per le varie dinamiche che ha creato in questi anni all’interno del programma di Maria De Filippi, Armando è riuscito a diventare uno dei protagonisti del trono over ma è stato spesso anche al centro di diverse polemiche. In molti si sono chiesti chi fosse davvero Armando, il cavaliere partenopeo che è nella squadra di Uomini e Donne da circa cinque anni. A parlare e dire chi è davvero Armando sono state due dame del trono over, due grandi protagoniste ovvero Gemma Galgani e Ida Platano. Ma cosa hanno riferito?

Uomini e Donne, due dame del trono over tornano a parlare di Armando Incarnato

Armando Incarnato, uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne, spesso è finito al centro di alcune polemiche. Il cavaliere da cinque anni fa parte del parterre maschile del programma di Maria De Filippi, in cerca della sua anima gemella, ma ancora non è riuscito nel suo intento. In tanti si sono chiesti chi fosse davvero Armando e adesso la risposta è arrivata da parte di due dame del trono over di Uomini e Donne.

Gemma Galgani e Ida Platano svelano chi è davvero Armando

Stiamo parlando di Gemma Galgani e Ida Platano che hanno rilasciato un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine. “E’ una persona spiritosa, che ti regala sempre un sorriso”. Queste le dichiarazioni di Gemma. Anche la Platano ha voluto dire la sua, aggiungendo che di certo di lui spiccano alcune qualità come l’ironia e la sensibilità. La Galgani però, ne ha approfittato per dare un consiglio ad Armando, semplicemente per il fatto che spesso si trova ad essere attaccato per via delle sue frequentazioni che non vanno a buon fine. “Non può scatenarsi come una furia, se no è facile passare dalla parte del torto”, ha detto Galgani che ha anche voluto consigliare ad Armando di evitare di attaccare sempre Gianni Sperti.

Il ricordo di Ida

Anche la Platano ha voluto dare dei consigli ad Armando, invitandolo a lasciarsi andare alle emozioni perchè solo così potrebbe catturare qualche bella emozione. Armando in diverse occasioni ha dimostrato di avere un carattere piuttosto fumantino ma anche un animo gentile. Ida ha voluto anche ricordare un momento in cui si trovava in studio in grande difficoltà e che proprio lui le è stato di grande sostegno.