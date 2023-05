Alvin prima parla dell’edizione con Alessia Marcuzzi e poi quella con Ilary e dice: “Mi adatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Questa edizione de L’Isola dei famosi, sta facendo molto parlare per tanti motivi. Innanzitutto, prima ancora che l’isola iniziasse giravano, insistenti, i rumors sul rapporto un po’ burrascoso che c’è tra Ilary Blasi, la conduttrice e l’inviato Alvin; poi, sulle tensioni sempre tra la conduttrice e uno degli opinionisti, Enrico Papi che, quest’anno ha preso il posto che l’anno scorso era di Nicola Savino e poi, ma quelle sono dinamiche naturali che non possono mancare nei reality perché sono il pepe dei reality stessi, gli scontri continui tra i naufraghi.

A propositi dei rapporti che farebbero scintille tra Alvin e Ilary è stato proprio l’inviato a chiarire. Vediamo cosa ha detto.

Alvin fa parla dell’Isola di Alessia Marcuzzi e quella di Ilary Blasi e dice: “Niente paragoni”

Alvin, ha rilasciato una lunga un’intervista al settimanale a Tv Sorrisi e Canzoni, in occasione della quale ha detto a proposto di Ilary: “Condivido la scena con una persona che conosco da una vita e con la quale ho un legame divertente e genuino. Siamo davvero amici da così tanti anni. Noi due abbiamo anche una sorta di patto. Ci siamo imposti di non essere finti nella nostra relazione”.

E poi, sulle differenze tra la conduzione di Alessia Marcuzzi e quella della Blasi ha detto: “La differenza con le vecchie edizioni? Per me è sempre una nuova avventura. Tutte le volte cambiano i naufraghi e gli equilibri e io mi adatto. Le differenze rispetto a quando c’era Alessia Marcuzzi? Con i paragoni si rischia sempre di andare fuori strada”.

Alessia Marcuzzi ha spiegato perchè non condurrebbe più l’Isola dei famosi

Alessia Marcuzzi, tempo fa, in occasione di un’intervista, spiegò perchè non avrebbe più condotto l’Isola dei famosi: “Ho lasciato l’Isola perché si è chiuso un cerchio, un ciclo… Mi sembrava di avere dato tutto quello che potevo. Nella vita io penso sempre ‘Mai dire mai’. I momenti più indelebili di questa avventura? Anche Raz Degan, perché per me è stato lui il naufrago perfetto. E il bacio che si è scambiato con Paola Barale, con cui ha avuto una lunga storia d’amore, è un ricordo che conservo nel cuore come molti telespettatori. Questi sono tra i momenti che sicuramente ricorderò”.