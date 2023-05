Fiorello, Emma D’Aquino diretta: “Cosa accade lavorando a Viva Rai 2”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello continua ad ottenere un grande successo con Viva Rai 2. Una collega parla di lui e della sua trasmissione.

Fiorello, il noto conduttore e showman più amato di tutti i tempi continua ad avere un grandissimo successo con il suo programma Viva Rai 2 che va in onda ogni mattina su Rai 2. Nonostante la trasmissione vada in onda molto presto, è abbastanza seguita dal pubblico di Rai 2 e sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che non riescono proprio a dire di no a Fiorello.

Fiorello, il successo del conduttore e della sua trasmissione Viva Rai 2

Il segreto del grande successo di Viva Rai 2, però, è proprio lui, Fiorello che riesce giorno dopo giorno ad ammaliare milioni di telespettatori che non si perdono una puntata del programma. Dallo scorso mese di dicembre, il conduttore è riuscito a raggiungere uno share del 15%, confermandosi un vero e proprio mattatore del day time mattutino di casa Rai. A parlare di Fiorello e di questo suo grande successo è stata Emma D’Aquino, la quale lo scorso 1 maggio ha condotto su Rai 1 il programma Vittime collaterali, in seconda serata. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni, la conduttrice ha voluto parlare di Fiorello, suo amico e collega.

Emma D’Aquino parla di Fiorello, ecco le sue parole

“Sono la prima conduttrice del Tg minKia e ne vado fiera. Fiorello è un talento puro, è riuscito a trasformare una strada (via Asiago a Roma) nel palco più ambito”. La conduttrice, poi, si è detta molto felice di far parte di questa squadra di Viva Rai 2, ed ha approfittato di questa intervista per raccontare un retroscena su Fiorello. “Con Fiore non sai mai cosa può capitare, può accadere di tutto”, ha aggiunto la conduttrice. La trasmissione di Rai 2, intanto, tra pochi giorni chiuderà i battenti almeno per questa edizione.

La confessione della conduttrice

Il 9 giugno andrà in onda l’ultima puntata e poi bisognerà attendere la prossima edizione. Considerando il grande successo che ha ottenuto in questa stagione, Viva Rai 2 quasi certamente tornerà in autunno. Ad ogni modo, Emma è tornata a parlare anche del nuovo programma da lei condotto ammettendo però di essere attratta da trasmissioni più leggere. Sul programma di Fiorello ha poi detto “Leggere le notizie in modo spiritoso, in diretta, è stato un vero spasso”.