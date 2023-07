“Reazione a Catena” nella bufera, è tutto finto, la reazione della Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Il trio femminile de “Le Tre E Lode”, lebrillanti professoresse universitarie sta facendo discutere. Dopo aver centrato con precisione la parola “Tarantella” nel gioco “Intesa Vincente”, grazie alla definizione “danza pugliese”, alcune voci hanno insinuato che tutto fosse stato pianificato a tavolino e che le tre concorrenti sapessero in anticipo le risposte.

Sui social scoppia la polemica

Il pubblico ha espresso le proprie perplessità su Twitter, alimentando ipotesi di complotti e imbrogli: “Sanno già le parole, è tutto palesemente finto”, ha scritto un telespettatore, mentre altri si chiedevano come fosse possibile indovinare la parola “Tarantella” associata alla Puglia, anziché alla danza napoletana. Le critiche hanno continuato a crescere, alimentando ulteriori dubbi riguardo alla sincerità del gioco e la preparazione delle concorrenti.

La reazione della Rai

Nonostante le voci circolanti, è fondamentale sottolineare che tali accuse sembrano prive di fondamento. La Rai, al momento, non ha commentato l’accaduto, ma è probabile che non voglia alimentare ulteriormente queste speculazioni infondate. Dare credito a queste teorie avrebbe conseguenze legali gravi e la reputazione del quiz potrebbe essere seriamente compromessa.

Non è la prima volta che in programmi televisivi si scatenano polemiche del genere. Spesso, l’entusiasmo del pubblico e la passione per i giochi a premi portano a sospettare di imbrogli o favoritismi. Tuttavia, è importante ricordare che tali programmi sono attentamente controllati e supervisionati per garantire la loro integrità e correttezza.

Il trio de “Le Tre E Lode” merita un plauso per la loro preparazione e le loro conoscenze. Il fatto che abbiano vinto una somma considerevole dimostra la loro abilità e il loro impegno nello studio delle materie trattate nel quiz.

La polemica scatenata da questa puntata di “Reazione a Catena” sembra quindi essere una tempesta in un bicchiere d’acqua, smentita dalla determinazione e dalla bravura del trio de “Le Tre E Lode”.