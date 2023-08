Filippo Bisciglia, il web esplode: “Eco cosa si merita”

0 SHARES Condividi Tweet

La popolarità di Filippo Bisciglia, conosciuto per aver condotto Temptation Island, continua a crescere tra il suo pubblico fedele. I fan si stanno unendo per esprimere il loro sostegno incondizionato, desiderando che Bisciglia guidi anche la versione invernale del famoso programma di Canale 5, come riportato dal settimanale Nuovo Tv. La dedizione del pubblico è tale che non esitano a difenderlo contro le decisioni aziendali, specialmente quando riguardano la sua carriera.

Rabbia dei fan: “Gli avevano già scippato le edizioni VIP”

L’annuncio della possibile sostituzione di Bisciglia con Lorella Cuccarini per la conduzione di Temptation Island Winter ha scatenato l’ira dei fan. Molti si sono sentiti traditi dalla scelta, soprattutto considerando che Bisciglia aveva già perso le edizioni VIP del programma. La frustrazione è cresciuta, con i fan che si chiedono perché Mediaset sembra considerarlo un conduttore adatto solo per l’estate. Tuttavia, non tutto è perduto, e la speranza di rivederlo alla guida del programma persiste.

Lorella Cuccarini alla guida? Una possibilità in discussione

Le voci circolano che Lorella Cuccarini, fedele a Maria De Filippi e viso noto di Canale 5, potrebbe essere la scelta per la conduzione della versione invernale di Temptation Island. La Cuccarini ha dimostrato la sua lealtà rifiutando altre opportunità, incluso un ruolo alla Rai, scegliendo di restare con De Filippi. La possibilità di Cuccarini come conduttrice potrebbe rappresentare un altro successo per la Fascino, ma è ancora presto per conferme definitive, e i fan sono impazienti di sapere chi guiderà il loro amato show nella prossima stagione televisiva.