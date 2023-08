Platinette diretto su Amadeus: “Ecco cosa gli manca”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus, il noto conduttore di Rai1, ha compiuto l’impresa che molti ritengono miracolosa: ha riportato in vita il format di “Affari Tuoi”, precedentemente dato per morto. Dopo aver condotto programmi su altre reti, Amadeus è tornato su Rai1, guadagnando il titolo di Re Mida per il suo tocco dorato. Come Platinette ha espresso sulla rubrica di DiPiù Tv, il suo intervento su “Affari Tuoi” è stato considerato “provvidenziale”, trasformando uno spettacolo in declino in un trionfo che il pubblico ha premiato con entusiasmo e in più ha aggiunto che, per i tanti impegni che ha, una cosa gli manca, il tempo in cui non lavora, infatti ha detto: “non ha tregua” .

La stagione 2023/24 di Amadeus: Festival di Sanremo e impegni ininterrotti

La prossima stagione televisiva di Amadeus sarà frenetica, con un calendario ricco di impegni. Il punto culminante sarà l’edizione del Festival di Sanremo di febbraio, alla quale sta lavorando instancabilmente. Sarà la sua ultima volta (per ora) sull’illustre palco dell’Ariston, e si prevede una festa incredibile. Oltre a Sanremo, ci sarà il ritorno di “Affari Tuoi” da settembre a febbraio e una serie di serate speciali dall’Arena di Verona, con una selezione di musica spettacolare che spazia dagli anni ’60 ai 2000.

Sanremo 2024: artisti in gara e il futuro post-Amadeus

Il Festival di Sanremo 2024 è atteso con grande impazienza dal pubblico, che si aspetta una settimana all’insegna della musica come evento che unisce l’Italia davanti allo schermo. Gli artisti sono ansiosi di partecipare, attratti dalla simpatia e dalla competenza di Amadeus. Le sue scelte musicali dominano le classifiche radiofoniche per mesi, testimoniando il suo talento innegabile. Ma l’attenzione si sta già rivolgendo al “dopo Amadeus”, con speculazioni su chi potrà prendere il suo posto come conduttore e direttore artistico. Un nome che circola è Gerry Scotti, una scelta che potrebbe essere giusta per tutti, e si spera che il 2025 possa incoronarlo come prossimo conduttore del Festival.