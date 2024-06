Antonio Decaro stabilisce un nuovo record di voti alle Europee, è il candidato con il maggior numero di preferenze a livello nazionale

0 Condivisioni acebook Twitter

Decaro domina le Europee Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari, ha ottenuto un risultato straordinario alle elezioni europee, raccogliendo mezzo milione di voti nella circoscrizione Sud. Questo lo rende il candidato con il maggior numero di preferenze a livello nazionale, superando persino il generale Roberto Vannacci in termini di voti individuali.

Impegno rinnovato per la Puglia

Durante la notte elettorale, Decaro ha espresso il suo ringraziamento ai cittadini di Bari e della Puglia, sottolineando il suo impegno a lavorare per la sua regione anche dal Parlamento europeo. “Lavorerò per la mia Puglia anche dal Parlamento europeo,” ha dichiarato il primo cittadino, mostrando gratitudine verso i sindaci del Sud con cui ha collaborato durante il suo mandato come presidente dell’Anci.

La roccaforte di Decaro

La Puglia si conferma la roccaforte di Decaro, dove ha raccolto circa 350mila preferenze, con quasi 200mila voti provenienti solo da Bari. Oltre a dominare in Puglia, Decaro ha ottenuto risultati significativi anche in Basilicata, Abruzzo, Molise, e Calabria, contribuendo notevolmente al successo del Pd nella circoscrizione Sud, superando i partiti di destra nonostante l’ascesa di Fratelli d’Italia in alcune aree.