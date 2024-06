Francesco Chiofalo, ex templation Island, dopo operazione per cambiare colore occhi, ricoverato d’urgenza, “Che disastro”

0 Condivisioni acebook Twitter

Francesco Chiofalo ricoverato d’urgenza: fan in apprensione

Un ricovero improvviso

I fan di Francesco Chiofalo, conosciuto anche come “Lenticchio”, sono in grande apprensione dopo che l’influencer ed ex concorrente di “Temptation Island” è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. In un video condiviso nelle sue storie Instagram, Chiofalo è visto su una barella in ambulanza, visibilmente preoccupato. “Che disastro, mannaggia,” dice ai paramedici, e una volta in ospedale aggiunge: “Non ci vedo più nemmeno bene!”. La preoccupazione per la sua salute ha immediatamente scosso i suoi numerosi follower.

Il recente intervento agli occhi

Nemmeno due settimane fa, Chiofalo si era sottoposto a un delicato intervento di keratopigmentazione anulare, una procedura che ha cambiato il colore dei suoi occhi da marroni a azzurri. “Ho realizzato un sogno,” aveva scritto su Instagram per celebrare il cambiamento. Tuttavia, non è ancora chiaro se il ricovero in ospedale sia collegato a questo intervento. Le dichiarazioni di Chiofalo riguardo alla sua vista, che ora è compromessa, hanno aumentato le preoccupazioni tra i fan, che temono possa esserci una relazione tra la procedura e il suo attuale stato di salute.

Preoccupazioni e ansia

Nel video pubblicato nelle sue storie, Chiofalo esprime il suo nervosismo e l’ansia per la situazione: “Mi voglio buttare di sotto, sono nervosissimo, agitato,” dice ai paramedici prima del trasporto in ospedale. Queste parole hanno ulteriormente allarmato i suoi follower, che si chiedono cosa possa aver provocato questo improvviso peggioramento delle sue condizioni. La comunità online è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla salute di Francesco Chiofalo, sperando che possa riprendersi rapidamente e chiarire le cause del suo malore.