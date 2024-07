Si mette alla guida ubriaco e drogato, si schianta a 150Km/H contro un’auto e uccide una mamma e un papà, gravissimi i bambini

0 Condivisioni acebook Twitter

Oggi, lunedì 01 luglio, i carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato Anas Al Allam, l’uomo responsabile dell’incidente avvenuto il 10 ottobre 2023, in cui hanno perso la vita Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale Carchitti, causando anche gravi ferite ai due figli della coppia, di sei e dieci anni, che sono stati ricoverati per lungo tempo all’ospedale Gemelli di Roma. Anas Al Allam, che guidava sotto l’effetto di alcol e droghe, è stato portato questa mattina in carcere a Rebibbia in seguito all’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli.

Dinamica dell’Incidente

Le indagini hanno rivelato che Anas Al Allam stava guidando a una velocità di 150 chilometri orari quando ha invaso la carreggiata opposta, scontrandosi frontalmente con l’auto in cui viaggiavano Ponzo e Corradi. La famiglia stava tornando a casa dopo una cena dai nonni. L’impatto è stato fatale per i due 38enni, mentre i loro figli hanno subito gravi ferite. Al momento dell’arrivo dei carabinieri, Al Allam e un amico, entrambi in stato di alterazione psicofisica, sono stati trovati fuori dal veicolo e trasportati in codice rosso all’ospedale di Tor Vergata. Dopo iniziali dubbi su chi fosse alla guida, è stato accertato che Al Allam era il conducente dell’Audi A6. Ora deve rispondere di duplice omicidio stradale e lesioni.

La Comunità Sconvolta

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Carchitti, dove la famiglia viveva. Maurizio Ponzo, chef in un ristorante, e Alessandra Corradi, commercialista, erano molto conosciuti e apprezzati. L’incidente è avvenuto alle 22:30, a soli 300 metri dalla casa dei nonni, dove avevano trascorso una serata tranquilla come tante altre. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo ai genitori, che sono morti sul colpo. L’arresto di Al Allam è avvenuto mentre ancora si indaga sulle circostanze precise della tragedia, cercando di fornire giustizia alla famiglia distrutta.

L’incidente in cui hanno perso la vita Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi ha lasciato un vuoto incolmabile nella loro comunità e ha portato all’arresto del responsabile, Anas Al Allam, ora accusato di gravissimi reati.