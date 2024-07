Caterina Balivo, entrano i ladri nel suo appartamento e rubano Rolex, gioielli e borse griffate

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella notte tra domenica 30 giugno e lunedì primo luglio, alcuni malviventi sono riusciti a introdursi nella residenza della famosa conduttrice televisiva Caterina Balivo a Roma.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30, e la denuncia è stata presentata la mattina successiva. Sebbene il valore del bottino sia ancora sconosciuto, i primi rapporti indicano che i ladri hanno sottratto diverse borse, orologi Rolex e gioielli appartenenti alla conduttrice e al suo marito, noto imprenditore.

Balivo Denuncia il Furto Dalla Spagna

Le informazioni sull’incidente sono ancora frammentarie. Non appena è stata presentata la denuncia, gli agenti del commissariato di Villa Glori hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare la refurtiva. La Balivo, che ha sporto denuncia questa mattina, si trovava in quel momento a Barcellona, in Spagna, come documentato sui suoi social media. Le autorità stanno lavorando intensamente per tracciare il percorso dei ladri e quantificare il valore degli oggetti rubati.

Dettagli Sul Furto Nell’Abitazione Balivo

Non è ancora chiaro quante persone siano state coinvolte nell’irruzione. Tuttavia, sembra confermato che i ladri siano entrati nell’appartamento tramite una finestra sul balcone al quarto piano del palazzo. Una volta all’interno, si sarebbero diretti verso l’ingresso principale per bloccare la porta e agire indisturbati. Questo ha permesso loro di caricare un considerevole bottino, comprendente borse, orologi Rolex e gioielli. “I ladri sono riusciti così a caricare un lauto bottino,” hanno dichiarato le autorità, confermando l’ingente valore degli oggetti rubati.