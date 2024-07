Clelia Ditano, il padre annientato dal dolore: “Abbiamo fatto squillare il cellulare e abbiamo sentito il suono nel vano scala”

0 Condivisioni acebook Twitter

La Telefonata che Nessun Padre Vorrebbe Fare

Giuseppe Ditano, padre di Clelia, la giovane di 25 anni deceduta tragicamente a Fasano dopo una caduta in un vano ascensore, ha condiviso con i cronisti un racconto straziante. “Abbiamo provato a far squillare il suo cellulare, ci siamo accorti che era nel vano e abbiamo lanciato l’allarme,” ha raccontato Giuseppe Ditano. La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta, sequestrando l’ascensore per accertamenti. La famiglia Ditano è devastata, ricordando Clelia come una ragazza piena di vita e sogni, spezzati troppo presto.

I Sogni Infranti di Clelia

“Era una ragazza solare. Aveva tanti sogni tra cui prendere la patente ed essere autonoma. E sicuramente anche sposarsi. Ora quei sogni sono stati spezzati,” ha ricordato il padre. Clelia Ditano, 25 anni, aveva molti progetti per il suo futuro. La notte dell’incidente, poco dopo mezzanotte, era salita al quarto piano del palazzo dove viveva per lasciare la borsa e altri effetti personali. Successivamente, sarebbe scesa per salutare degli amici o recuperare qualche oggetto dimenticato. In quel momento, la cabina dell’ascensore non sarebbe risalita, causando la caduta mortale di Clelia.

Le Indagini della Procura di Brindisi

La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche del tragico incidente. L’ascensore è stato sequestrato per effettuare tutti gli accertamenti necessari. La salma della giovane è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe presto disporre l’autopsia. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre tre ore per recuperare il corpo di Clelia Ditano. Durante le operazioni, molte persone si sono radunate all’esterno della palazzina, osservando in silenzio e condividendo il dolore della famiglia. “Clelia era un punto di riferimento per la famiglia,” ha raccontato un’amica. La giovane, descritta come sempre sorridente e piena di vita, lavorava in alcuni B&B della zona.