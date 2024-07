Fedez ricoverato d’urgenza, emorragia interna scoperta dai medici

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez nuovamente ricoverato: emorragia interna scoperta in tempo dai medici

Le parole di Fedez sul ricovero in ospedale

Fedez ha comunicato tramite una Instagram story di essere stato nuovamente ricoverato in ospedale a causa di un’emorragia interna. Il rapper ha scherzato sulla situazione citando la canzone di DJ Khaled, “Another One”, e ha ringraziato i medici che hanno individuato il problema prima che fosse troppo tardi. Durante la notte, Fedez aveva scritto dei versi per una futura canzone, in cui parlava di “buchi allo stomaco” prima di sentirsi male.

“Sono tipo DJ Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie interne,” ha scritto Fedez in una story su Instagram, accompagnando l’immagine di se stesso nel letto d’ospedale con il viso coperto dalla mano. In un’altra story, ha condiviso alcuni versi scritti durante la notte: “Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto, per tutto lo schifo che ho accumulato,” le parole del rapper.

Ringraziamenti ai medici e il precedente ricovero

Nell’ultima story condivisa, Fedez ha espresso la sua gratitudine ai medici del Policlinico di Milano: “Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna.” Questo ricovero arriva meno di un mese dopo il precedente. A metà giugno, Fedez aveva fatto sapere di essere stato ricoverato per problemi di salute, dopo giorni di assenza sui social. In quell’occasione, aveva condiviso una foto dal letto d’ospedale mostrando il dito medio, segno del suo caratteristico spirito combattivo. Le sue condizioni di salute lo avevano costretto a saltare il Tim Summer Hits, lasciando che Emis Killa si esibisse da solo con la loro nuova hit “Sexy Shop”.