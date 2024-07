Incidente stradale nella notte, schianto di un ciclomotore, muoiono due ragazzi di 18 e 21 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente stradale a Catania: due giovani perdono la vita

La tragedia a Corso IV novembre

Due giovani, rispettivamente di 18 e 21 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale a Catania, all’incrocio con Corso IV novembre. L’incidente, avvenuto intorno alle 3 della notte tra il 10 e l’11 luglio, ha visto i due ragazzi a bordo di un ciclomotore. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione e non è chiaro se siano coinvolti altri veicoli.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le indagini della polizia municipale sono in corso per determinare esattamente cosa sia accaduto. Le prime informazioni indicano che, al momento dell’arrivo dei soccorsi, per i due ragazzi non c’era più nulla da fare, essendo deceduti sul posto subito dopo l’impatto. Al momento, non sono state diffuse informazioni sull’identità delle vittime. Le forze dell’ordine stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari sul luogo dell’incidente per fare chiarezza su questa tragica vicenda.