Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si concedono alcuni giorni al mare, avvistati in Costa Smeralda

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si concedono una pausa dopo Wimbledon

Un periodo di riposo per Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

Dopo la delusione al Wimbledon, Jannik Sinner ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya. La coppia di tennisti è stata avvistata all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, pronti per una meritata vacanza. Entrambi sono stati eliminati dal Grande Slam londinese: Sinner ha perso contro Medvedev a causa di un calo di pressione, mentre la Kalinskaya ha dovuto ritirarsi per un infortunio al braccio. In quel momento doloroso, Jannik era sugli spalti a supportare la sua compagna, vivendo in prima persona il triste episodio. Ora, i due tennisti hanno deciso di rilassarsi e ricaricare le energie in vista delle Olimpiadi e dei prossimi tornei.

Vacanza in Costa Smeralda e ritorno agli allenamenti

Dopo il breve periodo di vacanza in Costa Smeralda, Jannik ha già annunciato il suo forfait per l’ATP di Bastad, concentrandosi invece sulla preparazione per i prossimi impegni a Parigi e i Giochi Olimpici. L’attuale numero uno del mondo tornerà a Montecarlo per riprendere gli allenamenti. All’uscita dall’aeroporto Costa Smeralda, Jannik è stato subito riconosciuto nonostante il cappuccio, concedendosi a qualche selfie con i fan, i passeggeri e il personale di terra delle compagnie aeree che non hanno voluto perdere l’occasione di una foto con il campione. Questa pausa arriva in un momento cruciale per Sinner, che mira a recuperare completamente e prepararsi al meglio per i prossimi impegni sportivi di alto livello.