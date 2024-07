Bari, giovane trovato morto in via Gentile non si dovrebbe trattare d’incidente ma di un omicidio

0 Condivisioni acebook Twitter

Bari: giovane trovato in una pozza di sangue, sospetto omicidio

Tragedia a Japigia: 20enne deceduto

Un giovane di 20 anni, trovato in una pozza di sangue in via Gentile nei pressi del Sacrario militare nel quartiere Japigia di Bari, è deceduto. Inizialmente si pensava a un incidente, ma nuove evidenze suggeriscono un possibile omicidio. Infatti, nel casco del giovane è stato rinvenuto un foro compatibile con un proiettile.

Tentativi di soccorso e indagini

Il personale del 118 ha tentato in ogni modo di salvare la vita del ragazzo, ma tutti gli sforzi sono stati vani. Il corpo è stato trasferito al Policlinico dove verrà effettuata un’autopsia per chiarire le cause della morte. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche Polizia e Carabinieri, che stanno indagando per ricostruire l’accaduto.