Vincent Cassel e Narah Baptista aspettano il loro primo figlio

La modella Narah Baptista ha svelato la gravidanza con Vincent Cassel, condividendo una foto su Instagram e confermando le voci sul lieto evento.

Annuncio della gravidanza e dettagli social

La notizia della gravidanza di Narah Baptista ha rapidamente fatto il giro del web dopo che la modella ha pubblicato una foto sui social che la ritrae mentre accarezza il suo pancione. La didascalia, “Mamma ti aspetta…”, ha confermato che lei e l’attore Vincent Cassel sono in attesa del loro primo figlio insieme.

Questa rivelazione ha scatenato l’entusiasmo dei fan e della stampa internazionale, con il Daily Mail tra i primi a riportare la notizia. Le immagini condivise sul profilo Instagram di Baptista mostrano la modella sorridente mentre esibisce con orgoglio il suo pancione. In un post scriptum, ha rivelato un dettaglio tenero: “Fotografia scattata dalla nonna”.

Una gran bella notizia per l’attore francese

Per Vincent Cassel, noto attore francese, questo sarà il quarto figlio. È già padre di Deva e Léonie, nate dal suo matrimonio con Monica Bellucci, e di Amazonie Cassel, avuta con la sua seconda moglie Tina Kunakey. La coppia non ha ancora fornito dettagli sulla data prevista per il parto o sul sesso del bambino, ma la notizia ha già catturato l’attenzione dei media e dei fan in tutto il mondo.

La storia d’amore tra Vincent Cassel e Narah Baptista

La relazione tra Cassel e Baptista è diventata pubblica solo recentemente, ma ha già suscitato molto interesse. Narah Baptista, 27 anni, modella e concorrente di Miss Universo Australia 2020, aveva ufficializzato la loro storia d’amore con un post sui social lo scorso novembre, in occasione del 57esimo compleanno di Cassel. “Buon compleanno tesoro”, aveva scritto, accompagnando una foto di loro due insieme. La loro relazione è iniziata dopo che Cassel si è separato dalla sua seconda moglie, Tina Kunakey, con cui era sposato dal 2018 al 2023. Da allora, la coppia è apparsa insieme in diverse occasioni pubbliche, tra cui la Parigi Fashion Week e la premiere del film “Parthenope” al Festival di Cannes 2024.