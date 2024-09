Sophia Loren festeggia con un maxi evento i suoi primi 90 anni in una location segreta

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’iconica attrice Sophia Loren si appresta a festeggiare il suo 90° compleanno con una festa privata a Roma. Prevista una reunion familiare.

Una festa privata e una reunion familiare

Sophia Loren, icona del cinema mondiale, si prepara a celebrare un importante traguardo: il suo 90° compleanno, che avrà luogo venerdì 20 settembre.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, l’evento sarà strettamente privato e il ricevimento si terrà in una location al momento ancora segreta.

Oltre a festeggiare la carriera e la vita di questa leggendaria attrice, la celebrazione sarà anche un momento di riunione familiare.

Tra gli invitati potrebbe esserci anche la sorella dell’attrice, Maria Scicolone, nota per essere la madre di Alessandra Mussolini.

Sophia Loren e i suoi film preferiti

Recentemente, Sophia Loren ha concesso una lunga intervista a Natalia Aspesi de La Repubblica, durante la quale ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua carriera cinematografica.

Tra i suoi film preferiti in cui ha recitato, ha citato “La ciociara” e “Una giornata particolare”, opere che hanno segnato profondamente il suo percorso artistico.

Loren, da sempre figura di riferimento nel mondo del cinema, guarda oggi con speranza alle giovani donne, incoraggiandole a superare gli ostacoli e a lottare per i propri sogni e ambizioni.

Uno sguardo al futuro e all’emancipazione delle donne

Sophia Loren ha espresso il suo sostegno e ammirazione per le donne che stanno portando avanti importanti battaglie per l’uguaglianza e il progresso.

Ha sottolineato come “gli ostacoli ci sono” e ha ricordato la sua stessa lotta per superare le difficoltà che le sono state poste lungo il cammino. Tuttavia,

Loren ha riconosciuto i progressi compiuti dalle donne nel corso degli anni, affermando che “dalla mia giovinezza a oggi le donne sono andate molto avanti, quasi in cima.” Ha citato esempi di donne influenti come Kamala Harris negli Stati Uniti e Ursula von der Leyen in Europa, che stanno lavorando per trasformare le loro visioni in realtà, a beneficio di tutte le donne.