54enne denuncia i gravi effetti collaterali del vaccino anti covid, “Ero in forma, la seconda dose mi ha distrutto”

Larry Lowe, un uomo di 54 anni proveniente dall’Irlanda del Nord, racconta come la sua vita sia cambiata radicalmente dopo aver ricevuto la dose di richiamo del vaccino Pfizer contro il Covid-19. Prima in ottima forma e sportivo, Lowe ora soffre di una dolorosa neuropatia trigeminale.

Il racconto di Larry Lowe: la neuropatia trigeminale dopo il vaccino

Nel dicembre 2021, Larry Lowe, padre di famiglia, musicista dilettante e corridore abituale, si è sottoposto senza timori alla dose di richiamo del vaccino Pfizer contro il Covid-19. Nonostante fosse favorevole alla vaccinazione, dopo l’iniezione ha cominciato a soffrire di dolori forti e costanti, principalmente al volto. Con il passare del tempo, i sintomi sono peggiorati e un neurologo gli ha diagnosticato una neuropatia trigeminale dolorosa, una condizione che provoca intorpidimento e dolore acuto alla testa e al viso a causa di danni ai nervi.

Durante un’intervista alla BBC, Lowe ha condiviso il momento in cui ha ricevuto la notizia dai medici: «Mia moglie ed io eravamo seduti in una piccola stanza a Westminster, con sette o otto consulenti che mi dicevano che il vaccino aveva distrutto il nervo sul lato destro del mio viso e che era altamente improbabile che sarei guarito». I medici gli hanno comunicato che il vaccino era stato la causa principale del danno ai nervi.

Il peggioramento delle sue condizioni

Subito dopo la vaccinazione, Larry Lowe ha iniziato a percepire dolori intensi, che in un primo momento ha creduto fossero temporanei. Tuttavia, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. «Gli ultimi tre anni mi hanno distrutto», ha affermato Lowe, descrivendo il deterioramento della sua salute e la paura per il futuro. Nonostante abbia cercato assistenza medica, il dolore persiste, rendendo la sua vita quotidiana un incubo. «Non sono più la stessa persona di prima», ha aggiunto, sottolineando che il suo passato da musicista e la vita attiva che conduceva prima del vaccino sono ormai solo un ricordo.

Il messaggio di Larry

Larry Lowe ha voluto anche lanciare un messaggio riguardo ai vaccini: «I vaccini vanno bene, ma non fanno per me. Mi hanno distrutto. Voglio che qualcuno riconosca che il vaccino ha avuto questo effetto su di me». Le sue parole riflettono un profondo senso di frustrazione per non aver ricevuto il riconoscimento delle sue sofferenze legate, secondo i medici, al richiamo del vaccino Pfizer.