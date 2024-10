Va a cena da amici per vedere al partita Inter -Juve, ma al ritorno a casa perde in controllo della moto, muore a 35 anni Luca Propato

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo aver trascorso una serata spensierata con gli amici tra cena e partita, Luca Propato, 35 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sulla Sp40.

Lo schianto sulla provinciale tra Siziano e Melegnano

Intorno alla mezzanotte di domenica 27 ottobre, Luca Propato, residente a Carpiano (Milano), stava rientrando a casa a bordo del suo scooter Piaggio a tre ruote. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale Sp40 Binasca, in prossimità della rotatoria di Siziano (Pavia), mentre si dirigeva verso Melegnano. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia stradale, per cause ancora in fase di accertamento, il 35enne si è scontrato frontalmente con un camion, venendo sbalzato violentemente contro il guardrail.

I soccorsi e il decesso

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, insieme a un’ambulanza, un’auto medica e i vigili del fuoco di Milano. Nonostante l’immediato intervento, le ferite riportate da Propato si sono rivelate troppo gravi, e i sanitari hanno dovuto constatare il decesso pochi minuti dopo.

Indagini in corso per chiarire le dinamiche

La polizia stradale di Pavia sta ora proseguendo le indagini per ricostruire con esattezza le responsabilità e le dinamiche di questo tragico evento, che ha trasformato una serata di gioia in un dramma incomprensibile.