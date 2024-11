Domenica In, Mara Venier diretta con la Lucarelli, “Te la tiri troppo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ospite di Mara Venier, Selvaggia Lucarelli ha scherzato sul suo arrivo in studio e commentato lo scontro con Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle.

L’accoglienza di Mara Venier

Durante la puntata di oggi, 10 novembre 2024, di Domenica In, Selvaggia Lucarelli è stata protagonista di un vivace scambio di battute con la padrona di casa, Mara Venier. La conduttrice ha scherzato sul lungo corteggiamento per averla in studio: “Stai molto bene, sei molto bella. Per averti, figlia mia, tu te la tiri un sacco, te la tiri proprio. Da quanto ti invito? Hai sempre da fare.”

La Lucarelli, divertita, ha risposto con ironia:

“Ho tre gatti, mica è una vita facile. Lorenzo (Biagiarelli, il compagno, ndr) mi aiuta, ma una vita con tre gatti è impegnativa. Io vengo nel momento giusto, quando abbiamo tante cose da dire.”

Il commento sullo scontro con Sonia Bruganelli

La giornalista è poi tornata sull’episodio che l’ha vista protagonista di un acceso confronto con Sonia Bruganelli nella puntata del 9 novembre di Ballando con le stelle. La Lucarelli ha dichiarato:

“Sonia ha un grande limite, arriva a Ballando con un copione già pronto. Lei ha imparato la sceneggiatura a memoria perché sa esattamente cosa vuole essere quella sera.”