Perde il controllo della sua Harley Davidson e si schianta contro un palo, morto Giuseppe Ingemi aveva 55 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Giuseppe Ingemi, 55 anni, è morto in un drammatico incidente a Messina, dopo aver perso il controllo della sua Harley Davidson.

L’incidente

Nella serata di lunedì 18 novembre, il motociclista Giuseppe Ingemi, 55 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto in via Garibaldi, nel cuore di Messina, nei pressi del semaforo davanti alla Prefettura. Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo della sua Harley Davidson e si è schiantato violentemente contro un palo dell’illuminazione situato vicino alla statua del Nettuno.

Secondo le prime ipotesi, Ingemi potrebbe essere giunto al semaforo a una velocità elevata, ma la dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto indagine.

I soccorsi sul posto

La scena dell’incidente è stata descritta come drammatica dai soccorritori. Diversi passanti e automobilisti, tra cui un autista dell’ATM, sono intervenuti per cercare di aiutare l’uomo. L’autista ha utilizzato il defibrillatore presente sull’autobus nel tentativo di rianimarlo. Tuttavia, nonostante l’arrivo tempestivo dello staff sanitario del 118, per Giuseppe Ingemi non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

La Polizia Municipale, guidata dal Comandante Giovanni Giardina, ha effettuato i rilievi fino a tarda notte. Dalle prime analisi, sembra trattarsi di un incidente autonomo, ma le telecamere di sorveglianza presenti nella zona saranno esaminate per ottenere ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti.

La moto è stata posta sotto sequestro, e il corpo di Ingemi è stato trasferito nella camera mortuaria a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà il magistrato di turno a decidere se disporre un’autopsia per approfondire eventuali cause che possano aver contribuito all’incidente.