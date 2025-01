Leader politici e contributi ai partiti: la Meloni quella che versa di meno, Fratoianni il più generoso

I principali leader politici italiani destinano parte dei loro stipendi ai rispettivi partiti, ma le somme variano notevolmente. Ecco una panoramica sui contributi versati.

Meloni tra i leader che contribuiscono meno

Tra i contributi registrati nel registro delle erogazioni ai partiti nazionali, pubblicato dal Parlamento, emerge che la premier Giorgia Meloni versa annualmente 12.000 euro a Fratelli d’Italia, corrispondenti a circa 1.000 euro al mese. Una cifra contenuta se confrontata con quella di altri leader politici, come Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che ha donato 21.000 euro al suo partito in tre rate (9.000 euro a gennaio, 6.000 euro a maggio e altri 6.000 a giugno). Inoltre, la leader dem ha devoluto 12.520 euro al suo circolo territoriale di Bologna.

Anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha destinato una somma consistente al suo partito, versando circa 24.000 euro l’anno. Antonio Tajani, alla guida di Forza Italia, ha contribuito con poco meno di 16.000 euro, ma il partito beneficia ancora delle generose donazioni della famiglia Berlusconi: i figli e il fratello dell’ex premier Silvio Berlusconi versano complessivamente 100.000 euro l’anno.

Fratoianni guida la classifica dei contributi

Il leader più generoso risulta essere Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, che destina 3.500 euro al mese al suo partito, equivalenti a 42.000 euro all’anno, una somma pari a circa un terzo del suo stipendio da deputato. Questo modello di contributo si rifà alle quote storiche applicate dal Partito Comunista Italiano, pratica ancora seguita dagli altri parlamentari di Sinistra Italiana come Tino Magni, Giuseppe De Cristofaro, Marco Grimaldi ed Elisabetta Piccolotti.

Matteo Salvini, segretario della Lega, contribuisce con 27.000 euro all’anno tramite versamenti non regolari. Al contrario, Carlo Calenda di Azione non risulta ancora tra i donatori, probabilmente per un ritardo nell’aggiornamento dei dati, pubblicati trimestralmente. Matteo Renzi ha devoluto 15.000 euro a Italia Viva, mentre Emma Bonino e Benedetto Della Vedova versano 1.000 euro al mese a +Europa. Non sono invece riportati contributi da parte di Riccardo Magi.

Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, dona 1.800 euro al mese al suo partito, confermando un impegno economico più contenuto rispetto ad altri esponenti.