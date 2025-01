Lascia improvvisamnete la mano della mamma e inizia a correre per strada, investito bimbo di 4 anni, è gravissimo

Un drammatico incidente ha scosso la cittadina di Mede, in provincia di Pavia, nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio. Un bambino di 4 anni è stato investito mentre attraversava la strada, dopo essere sfuggito al controllo della madre. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente a Mede

Nel pomeriggio di ieri, il piccolo stava camminando mano nella mano con la madre lungo il marciapiede di via Garibaldi, una delle arterie principali della cittadina. Secondo le ricostruzioni, il bambino, forse impaziente di arrivare a casa, avrebbe improvvisamente cominciato a correre, allontanandosi dalla mamma. Senza rendersi conto del pericolo, ha attraversato la strada proprio mentre stava sopraggiungendo una Ford Ka. L’automobilista, pur viaggiando a bassa velocità, non ha fatto in tempo a fermarsi e ha investito il piccolo, che ha sbattuto violentemente la testa contro la portiera del veicolo.

Intervento dei soccorsi e condizioni del bambino

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, con l’auto medica, un’ambulanza e un elisoccorso. La centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) ha coordinato l’intervento subito dopo la segnalazione dell’incidente. I medici del 118 hanno riscontrato un trauma cranico e delle lesioni agli arti inferiori. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano per essere sottoposto alle necessarie cure, ma fortunatamente le sue condizioni, sebbene gravi, non sono considerate fatali.

Anche la madre del piccolo, visibilmente sotto shock per l’accaduto, è stata soccorsa in loco. La donna non ha subito ferite, ma è stata assistita dai sanitari per l’agitazione causata dall’incidente.

Indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Voghera sono intervenuti sul posto per raccogliere tutte le informazioni utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti hanno aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Tuttavia, al momento non ci sono elementi che indichino comportamenti imprudenti da parte dell’automobilista.

L’incidente ha suscitato grande commozione nella cittadina di Mede, dove la famiglia del bambino è ben conosciuta.