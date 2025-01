Auto esce di strada e si schianta contro un albero, muoiono due giovani genitori, gravissima la figlia di 4 anni

Una famiglia coinvolta in un tragico schianto in provincia di Verona: i genitori muoiono all’istante e la figlia è ricoverata in gravi condizioni.

Incidente mortale a Bussolengo

Nella tarda serata di mercoledì 8 gennaio, un grave incidente ha spezzato la vita di una giovane coppia di origine cinese, rispettivamente di 32 e 31 anni, mentre la loro bambina di soli quattro anni versa in condizioni serie. L’auto su cui viaggiavano, una Volkswagen Tiguan, è uscita di strada nei pressi del centro commerciale La Grande Mela, nel comune di Bussolengo, in provincia di Verona, a poca distanza dal lago di Garda.

La dinamica e le prime indagini

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo procedeva in direzione di Peschiera del Garda quando ha perso il controllo, terminando la sua corsa contro un platano sul lato della carreggiata. L’impatto è stato tanto violento da lasciare poche speranze alla mamma e al papà, deceduti sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118 con due ambulanze e un’automedica, ma nonostante i tentativi di liberare e soccorrere gli occupanti, per i genitori non c’è stato nulla da fare. In seguito, la Polizia Stradale ha avviato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

I soccorsi e la situazione della bimba

La piccola, invece, è stata estratta dall’abitacolo ancora in vita e subito trasferita in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, dove resta ricoverata. Stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso si sono protratte fino a tarda notte, richiedendo l’impiego di diverse squadre di tecnici e sanitari per rimuovere i corpi e mettere l’area in sicurezza.