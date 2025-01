Raimondo Todaro e Francesca Tocca, crisi in corso: è davvero la fine del matrimonio?

Il celebre duo della danza latino-americana potrebbe essere giunto al capolinea. Silenzi, indizi social e voci di separazione alimentano le indiscrezioni.

Un passato di alti e bassi

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, protagonisti della scena della danza e volti noti del talent show Amici di Maria De Filippi, starebbero affrontando una delle crisi più profonde del loro matrimonio. I due ballerini, uniti da oltre tredici anni e genitori della piccola Jasmine, sembrano vivere un momento di forte allontanamento, che potrebbe preludere a una separazione definitiva.

Non è la prima volta che la coppia attraversa turbolenze. Nel 2020, Todaro e Tocca avevano ufficializzato la fine del loro rapporto dopo un lungo periodo di difficoltà, segnato anche da un coinvolgimento di Francesca con Valentin Dumitru, all’epoca allievo di Amici. Tuttavia, il destino sembrava averli riuniti nel 2021, riaccendendo la speranza nei fan e nella loro famiglia.

Indizi social e vite separate

Questa volta, però, i segnali non lasciano molto spazio all’ottimismo. Francesca e Raimondo non si mostrano più insieme da settimane, né sui social né in occasioni pubbliche. Anche durante le festività natalizie, che in passato li vedevano condividere momenti di famiglia, non ci sono stati post o video che li ritraessero insieme.

Un dettaglio che ha ulteriormente alimentato le voci di separazione è l’assenza di foto di coppia dal profilo Instagram di Francesca Tocca, che nei giorni scorsi avrebbe anche smesso di seguire il marito. Sebbene il “segui” sia successivamente ricomparso, il gesto ha suscitato un forte chiacchiericcio online, facendo pensare a una strategia per mantenere ancora il riserbo sulla situazione.

Nessuna dichiarazione ufficiale

Nonostante le voci sempre più insistenti, né Raimondo né Francesca hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla loro situazione sentimentale. Entrambi, al momento, sembrano concentrarsi sui rispettivi impegni professionali, mentre i fan attendono con ansia di conoscere la verità sul futuro della coppia.