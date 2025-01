Caso Ramy, la Lega diretta contro l’ex Prefetto Gabrielli, “nessuna violazione nell’inseguimento, da parte dei Carabinieri”

Le prime valutazioni della Procura di Milano scagionano i Carabinieri dall’accusa di violazioni nell’inseguimento che ha portato al drammatico incidente di Ramy Elgaml e Fares Bouzidi.

Le conclusioni della Procura e le polemiche politiche

Le prime analisi della Procura di Milano sull’incidente che ha coinvolto Ramy Elgaml e Fares Bouzidi evidenzierebbero che i Carabinieri coinvolti nell’inseguimento non avrebbero violato protocolli o norme. A renderlo noto è stata la deputata della Lega Simonetta Matone, che ha sottolineato come le indagini abbiano smentito le dichiarazioni dell’ex prefetto Franco Gabrielli, oggi consulente per la sicurezza del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“Le prime conclusioni della Procura dimostrano che non ci sono state violazioni – ha dichiarato la Matone –. È l’esatto contrario di quanto affermato da Gabrielli, che aveva parlato di un comportamento scorretto da parte dei militari. Un errore grave e inaccettabile per chi ha ricoperto ruoli di vertice nell’ordine pubblico.”

Gabrielli, intervenendo su Radio24, aveva criticato l’inseguimento, sostenendo che “le azioni delle forze dell’ordine devono essere proporzionate” e che in assenza di pericoli immediati per la vita non si dovrebbe mettere a rischio quella di chi fugge.

La Lega difende i Carabinieri: “Hanno fatto il proprio dovere”

Anche l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone ha commentato le valutazioni della Procura, esprimendo solidarietà ai militari coinvolti: “I Carabinieri hanno operato correttamente e con professionalità. Eppure per giorni sono stati bersaglio di accuse deliranti provenienti dalla sinistra. C’è chi ha parlato addirittura di omicidio e speronamento intenzionale. È evidente che il clima d’odio contro le forze dell’ordine è stato fomentato irresponsabilmente, alimentando anche violenze di piazza.”

Il leader della Lega Matteo Salvini ha aggiunto: “Le conclusioni dei pm fanno chiarezza su questa vicenda. Aspettiamo ora le scuse di chi ha scelto di attaccare i Carabinieri anziché sostenerli.”

Critiche a Gabrielli e Sala: “Errore grave e inaccettabile”

Le valutazioni della Procura hanno riacceso il dibattito politico, con duri attacchi rivolti all’ex prefetto Gabrielli e al sindaco di Milano, Sala. La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha dichiarato: “Gabrielli ha perso un’occasione per tacere. Invece di lanciare sentenze irresponsabili contro i Carabinieri, dovrebbe occuparsi dei gravi problemi di sicurezza a Milano, che non riesce a gestire.”

Sulla stessa linea, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri ha puntato il dito contro il sindaco Sala e Gabrielli: “Il sindaco dovrebbe scusarsi pubblicamente per il suo silenzio. Quanto a Gabrielli, dovrebbe dimettersi. Il suo incarico a Milano non sta portando risultati tangibili.”