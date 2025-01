Caos treni, Matteo Salvini niente viaggio per insediamento Trump, “Resto per le Ferrovie”

Il ritrovamento di una catena per biciclette sui binari nella stazione di Montagnana (Padova) alimenta il dibattito sui presunti sabotaggi alle ferrovie.

La scoperta e la denuncia di Fs

Giovedì mattina, i tecnici di Rfi hanno individuato una catena per biciclette appesa ai cavi elettrici della stazione di Montagnana, in provincia di Padova. Secondo quanto dichiarato da Ferrovie dello Stato, l’oggetto avrebbe potuto causare danni significativi al pantografo dei treni e alla linea elettrica, con conseguenze potenzialmente gravi per il traffico ferroviario.

Dopo la rimozione del pericolo, Fs ha presentato una denuncia alla polizia ferroviaria, descrivendo il ritrovamento come un possibile sabotaggio. La segnalazione arriva pochi giorni dopo un esposto dell’azienda che ipotizza una serie di atti dolosi contro le infrastrutture ferroviarie, pur senza prove concrete.

La reazione del Mit e il ruolo di Salvini

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), guidato dal vicepremier Matteo Salvini, ha definito l’episodio “un’ipotesi di attentato ai trasporti” e un ulteriore elemento preoccupante dopo i recenti guasti segnalati sulle linee ferroviarie.

“La vicenda è seguita con la massima attenzione dal vicepremier Salvini,” ha comunicato il Mit. Fonti vicine alla Lega hanno inoltre precisato che l’assenza di Salvini alla cerimonia di insediamento di Donald Trump sarebbe legata proprio alle criticità del settore ferroviario, e non a tensioni interne alla coalizione di governo.

Un dibattito acceso

Il ritrovamento della catena ha alimentato discussioni sui presunti sabotaggi sistematici alle ferrovie italiane, un tema su cui Fs e Mit hanno acceso i riflettori negli ultimi giorni. Tuttavia, l’identificazione automatica di episodi come sabotaggi solleva interrogativi, specie considerando che l’oggetto è stato ritrovato in una piccola stazione su una linea secondaria.

Il caso, intanto, resta sotto indagine da parte delle autorità competenti, mentre il governo promette misure più stringenti per garantire la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie.