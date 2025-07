Schlein nel mirino, Fratelli d’Italia “Cara Elly, il popolo non ti segue”

Fratelli d’Italia ironizza sul Pd dopo la classifica del Sole 24 Ore: “Cara Elly, il popolo non ti segue”

Centrodestra in testa: i più apprezzati sono i suoi amministratori

La nuova classifica sul gradimento di sindaci e governatori italiani, pubblicata da Il Sole 24 Ore, fotografa una situazione chiara: gli amministratori più apprezzati dagli italiani sono espressi in larga parte dalle forze politiche di centrodestra. Un trend che conferma, secondo molti osservatori, la crescente fiducia del territorio nei confronti della coalizione di governo guidata da Giorgia Meloni.

Il risultato ha subito acceso la polemica politica. In particolare, Fratelli d’Italia ha colto l’occasione per lanciare una frecciata diretta alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, riprendendo una sua dichiarazione dello scorso 12 settembre 2024, in cui affermava: «Il mio lavoro è ricucire il rapporto con il nostro popolo».

Fratelli d’Italia affonda: “Prima trova il popolo”

Dai canali ufficiali social del partito di Giorgia Meloni, in particolare sull’account X, è stato rilanciato un titolo di Libero datato 8 luglio: «Crolla il mito della sinistra. I sindaci e i governatori più amati dagli italiani sono di centrodestra». Un dato che Fratelli d’Italia interpreta come prova di un fallimento dell’attuale linea politica del Pd.

A corredo del post, FdI ha scritto un commento diretto e polemico rivolto a Schlein: «Cara Elly, prima dovresti trovare il popolo. Perché oggi sta con chi dimostra credibilità, serietà e capacità di governare. Tre cose che tu e il tuo partito avete perso da tempo». Una frase che sottolinea, secondo FdI, il crescente divario tra il Pd e i cittadini.

Le critiche alla linea politica del Pd

Al centro delle critiche mosse da esponenti della maggioranza di governo vi sono alcune scelte identitarie del Pd, considerate distanti dai problemi quotidiani degli italiani. Tra queste, l’adesione a temi progressisti, come le battaglie legate all’agenda woke, le politiche sull’immigrazione e la retorica antifascista giudicata da alcuni come “immaginaria”. Temi che, secondo il centrodestra, avrebbero contribuito al calo di consenso del Pd a livello locale.

Il contrasto tra l’impegno politico rivendicato da Schlein e il riscontro concreto nelle classifiche di gradimento diventa così terreno di scontro tra le due principali forze politiche del Paese.