Renzi riapre il confronto sulle leadership: “Berlusconi statista, non c’è paragone con Meloni”

L’ex premier ospite a PiazzAsiago commenta la scena politica italiana e il ruolo di Giorgia Meloni

Matteo Renzi non usa mezzi termini durante la sua partecipazione a PiazzAsiago, il format radiofonico e social di attualità politica. L’ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva ha tracciato un parallelo tra Silvio Berlusconi e l’attuale premier Giorgia Meloni, sottolineandone le differenze di statura politica.

«Berlusconi era uno statista, non c’è paragone – ha dichiarato Renzi –. La Meloni ha cloroformizzato tutti».

Secondo il senatore, il fondatore di Forza Italia aveva la capacità di dominare la scena politica e internazionale, mentre oggi l’Italia vive una fase di immobilismo, dove «l’opposizione fatica a incidere e la maggioranza appare anestetizzata».

Il messaggio di Renzi alla politica italiana

Renzi ha spiegato che l’attuale governo è riuscito a consolidare il proprio consenso interno, ma non avrebbe ancora mostrato «una visione capace di proiettare il Paese sullo scenario europeo e globale» come, a suo dire, fece Berlusconi in alcune fasi del suo lungo percorso politico.

Con questa affermazione, l’ex premier punta a rilanciare il dibattito sulla qualità della leadership in Italia, insistendo sulla necessità di nuove idee e di una maggiore vivacità del confronto politico.