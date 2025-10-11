Sondaggi 2025, Meloni prima, Schlein stabile, cresce Conte, Tajani vola e supera Salvini

Sondaggi, la Supermedia di YouTrend per Agi fotografa un centrodestra che cambia volto: Forza Italia sale, la Lega arretra e Fratelli d’Italia rallenta leggermente.

Sondaggi, Forza Italia in rimonta, Lega in affanno

Il centrodestra resta saldo ma si rimescola al suo interno. Secondo la nuova Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi, Fratelli d’Italia si conferma prima forza del Paese al 29,8%, in calo di due decimi rispetto alle precedenti rilevazioni.

Una flessione minima, che non preoccupa Giorgia Meloni, forte del vantaggio ampio su tutti gli avversari. La vera novità arriva però da Forza Italia, che guadagna lo 0,4% e sale al 9%, superando la Lega di Matteo Salvini ferma all’8,5%. Il sorpasso sancisce il ritorno del partito azzurro al secondo posto nella coalizione, grazie anche ai risultati positivi ottenuti nelle recenti elezioni regionali, in particolare in Calabria, dove Forza Italia ha sfiorato il 18% dei voti.

“Siamo la seconda forza del centrodestra, i cittadini credono a quello che diciamo noi”, ha commentato Antonio Tajani, rivendicando la crescita del partito e un ritrovato entusiasmo nella base.## FdI solida, ma l’opposizione guadagna terreno



Fratelli d’Italia in testa

Nonostante il lieve calo, Fratelli d’Italia resta largamente in testa e consolida la leadership di Giorgia Meloni. La coalizione di centrodestra nel complesso tocca il 48,5%, crescendo di un decimo rispetto a due settimane fa. Accanto ai tre principali partiti, anche Noi moderati di Maurizio Lupi mantiene l’1,1%, confermandosi una presenza costante. Sul fronte opposto, il Partito democratico cresce leggermente e raggiunge il 21,9% (+0,1%), mantenendosi stabilmente sopra il 21%.

Un dato che conferma la solidità del progetto di Elly Schlein, pur senza lo slancio necessario a impensierire il centrodestra. Il Pd, pur deluso dalla sconfitta nelle Marche, resta il principale punto di riferimento per l’opposizione.## M5s risale, ma il campo largo resta incerto



Il Movimento 5 Stelle registra una crescita di due decimi e si porta al 13,2%. Una risalita simbolica, che contrasta con le difficoltà alle urne regionali, soprattutto in Calabria, dove il candidato Pasquale Tridico non è riuscito a mobilitare l’elettorato. I sondaggi, tuttavia, mostrano un consenso stabile per il M5s, che continua a raccogliere fiducia tra gli indecisi. Italia viva e Azione restano su valori modesti, mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra arretra leggermente.

Nel complesso, la situazione politica appare stabile, ma con movimenti significativi all’interno delle coalizioni. Il centrodestra resta avanti, ma la rimonta di Forza Italia riaccende le dinamiche interne e ridisegna gli equilibri del governo.