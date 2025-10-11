Michele Serra demolisce la sinistra: “Conte e la Schlein devono andare a Lourdes”

Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, Michele Serra commenta le ultime sconfitte elettorali e ammette: “La sinistra è un mistero anche per me”.

Serra amaro su Schlein e Conte

“La sinistra è un mistero anche per me che ci bazzico da una vita intera.” Con questa frase, Michele Serra ha aperto il suo intervento a Piazzapulita, ospite di Corrado Formigli su La7, dopo le due pesanti sconfitte elettorali della coalizione di Elly Schlein e Giuseppe Conte nelle Marche e in Calabria.

Il giornalista e scrittore, volto storico di Repubblica e autore de L’Amaca, ha analizzato senza sconti il momento difficile del centrosinistra, definendolo “retorico anche quando ha buone ragioni”. “È come se riuscisse a essere retorica, infelicemente retorica, persino quando ha anche qualche buona freccia nel suo arco e qualche buon argomento”, ha osservato, citando la battaglia sul salario minimo come esempio di causa giusta ma comunicata in modo inefficace.## “Deve andare a Lourdes”: la battuta che fa discutere

Tra ironia e disillusione, Serra ha lasciato andare una delle frasi più commentate della serata:

Michele Serra, su Schlein e Giuseppe Conte

“Deve andare a Lourdes la sinistra… Non so cosa deve fare.” Un’espressione che ha strappato un sorriso a Formigli, ma che racchiude un messaggio amaro. Secondo il giornalista, la sinistra italiana sembra incapace di farsi ascoltare, anche quando affronta temi popolari e condivisibili.

“È un mistero come la sinistra non riesca a rendere visibile e percepibile da tutti una battaglia come quella sul salario minimo”, ha detto, allargando le braccia in segno di resa. Le sue parole, pronunciate con tono ironico ma severo, hanno trovato eco sui social, dove molti utenti hanno letto nella sua analisi un riferimento diretto alla segretaria dem Elly Schlein.## “Non riesce a farsi capire”



Nel finale del suo intervento, Serra ha sintetizzato così la sua delusione: “Non riesce a farsi capire quando parla, come se dicesse cose incomprensibili, persino quando avrebbe alcune cose comprensibili da dire.” Pur senza citarla, il riferimento alle difficoltà comunicative di Elly Schlein appare evidente.

La riflessione di Serra non è solo una battuta da talk show, ma una diagnosi impietosa sullo stato dell’opposizione: una forza che, a suo dire, ha perso la capacità di parlare al Paese reale. E la sua battuta su Lourdes, diventata virale in poche ore, sembra riassumere perfettamente la crisi di identità di una sinistra che, tra slogan e divisioni, continua a non trovare la strada per tornare credibile.