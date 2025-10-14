Sondaggi 2025, Meloni in forte ascesa, calo Schlein e Conte, FI su, Lega stabile

Sondaggi, Fdi sale al 30,5%, Lega e Forza Italia in ripresa. Calano Pd e M5S, mentre la premier guadagna consenso personale e porta la fiducia nel governo al 42,8%.

Sondaggi, Fdi al 30,5%, centrodestra stabile e in crescita

Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, realizzato tra l’8 e il 9 ottobre, la coalizione di governo continua a mantenere salda la propria posizione nonostante le tensioni internazionali e le proteste per Gaza. Fratelli d’Italia guadagna un ulteriore +0,3% in una settimana, attestandosi al 30,5% dei consensi.

Il dato conferma il primato del partito guidato da Giorgia Meloni, che sembra non risentire del malcontento espresso da parte dell’opinione pubblica nei confronti della linea “troppo cauta” del governo sulla crisi in Medio Oriente.

Anche Forza Italia mostra segnali di crescita: gli azzurri, grazie anche al successo elettorale in Calabria, dove la lista è risultata la più votata, guadagnano 0,2 punti in una settimana e 0,3 su base mensile, raggiungendo l’11,3%.

In leggera ripresa anche la Lega, che arriva all’8,6% (+0,1 sia su base settimanale che mensile), nonostante i contrasti interni legati alle posizioni radicali del generale Roberto Vannacci, figura controversa ma ancora centrale per la base del Carroccio.

Nel complesso, il centrodestra continua a rappresentare oltre il 50% dell’elettorato, consolidando la propria forza a livello nazionale.

Opposizione in calo: Pd e M5S perdono terreno

Sul fronte opposto, le principali forze di opposizione registrano una leggera flessione. Il Partito Democratico di Elly Schlein scende al 21,3% (-0,1 nella settimana e -0,2 sul mese), confermando la difficoltà nel guadagnare terreno sul governo.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cala al 12,5%, con una perdita dello 0,3% in sette giorni, sebbene mantenga un piccolo incremento su base mensile (+0,1).

In calo anche Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), che scivola al 6% (-0,2 nella settimana e -0,5 sul mese). Tra i partiti minori, Azione di Carlo Calenda risale al 3,5% (+0,2 in sette giorni, +0,3 nel mese), Italia Viva di Matteo Renzi resta stabile all’1,8%, mentre +Europa scende all’1,4% (-0,1).

Il quadro complessivo conferma una tendenza ormai costante: la maggioranza di governo si rafforza, mentre l’opposizione appare divisa e incapace di attrarre nuovi elettori.

Meloni al 46,1% di fiducia: cresce anche il governo

Sondaggi, Nel “borsino dei leader”, Giorgia Meloni si conferma la figura politica più apprezzata in Italia, con un 46,1% di valutazioni positive (+0,5% in una settimana).

Segue Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, che sale al 39,4% (+0,4).

Il terzo posto è occupato da Giuseppe Conte al 31,3% (-0,3), seguito da Elly Schlein al 28,9% (-0,2) e da Matteo Salvini al 27,2% (+0,2).

Più distanziati Carlo Calenda (20,8%), Angelo Bonelli (15,8%), Nicola Fratoianni (15,3%), Riccardo Magi (14,3%) e Matteo Renzi (13,5%).

In parallelo cresce la fiducia nel governo Meloni, ora al 42,8%, con un incremento dello 0,3% in una settimana e dello 0,1% su base mensile.

Cala invece la percentuale di chi dichiara di non avere fiducia, scesa al 49,4% (-0,7 sul mese), mentre gli indecisi rappresentano il 7,8%.

Un segnale che conferma la tenuta politica dell’esecutivo, nonostante le tensioni internazionali e le critiche interne.