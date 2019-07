I suoi padroni lo lasciano solo in casa per andare in vacanza, il cane prende l’autobus e li raggiunge

Una storia incredibile avvenuta nelle Filippine. L’autore di questa storia è un cane che si chiama Vince. Il cane era stato lasciato solo in casa dalla famiglia che lo aveva adottato.

Il nucleo famigliare aveva deciso a malincuore di lasciare solo in casa il loro amato cane per partire in vacanza.

Al cagnolino di colore nero i suoi padroni avevano preparato tutto per fare in modo che non sentisse la mancanza.

Ma il miglior amico dell’uomo si è sentito solo, in quella casa così grande così ha trovato in modo per raggiungere i suoi padroni, subito dopo la loro partenza.

Il cane è salito su un bus. Il bus e al primo semaforo rosso della città di Cebu ha affiancato un’auto. Su quell’auto c’erano i padroni di Vince che hanno chiesto all’autista del bus di fermarsi e far scendere il loro cane.

Così la famiglia si era finalmente riunita e il cane si è potuto anche lui godere le meritate vacanze.

My sister on her way home found this cutie riding a jeepney looking anxious and then this happens………#Vince Pubblicato da Nova Tapuyao su Venerdì 2 novembre 2018